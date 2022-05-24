Gaziantep'te bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan kaçakçılık operasyonunda bin 650 litre kaçak akaryakıt ile 13 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda bin 650 litre kaçak akaryakıt, 13 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 adet fiber tank ve 1 adet santrifüj ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alına 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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