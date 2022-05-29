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Araban'da festival coşkusu Gaziantep protokolü Firik ve Sarımsak Festivali'nde buluştu Belediye Başkanı Hasan Doğru: "Amacımız ürünlerimizi dünyaya tanıtmak"

İHA

Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen 1. Araban Sarımsak ve Frik Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Araban'da festival coşkusu Gaziantep protokolü Firik ve Sarımsak Festivali'nde buluştu Belediye Başkanı Hasan Doğru: "Amacımız ürünlerimizi dünyaya tanıtmak"

Gaziantep’in Araban ilçesinde düzenlenen 1. Araban Sarımsak ve Frik Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Araban Belediyesi, Araban Kaymakamlığı ve Araban Ziraat Odası tarafından düzenlenen Sarımsak ve Frik Festivali Gaziantep protokolünü bir araya getirdi. İlçede ilki düzenlenen ve 2 gün süren festivale katılan Arabanlılar sanatçıların şarkılarıyla coştu. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçede ilk defa bir festival düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, amaçlarının Araban ürünlerini dünyaya tanıtmak olduğunu vurguladı. Çoğu kişinin firiğin ne olduğunu bilmediğini belirten Başkan Doğru, bugüne kadar gerçek anlamda bir tanıtımın yapılmadığını söyledi.

Frik ütüldü, sarımsak hasadı yapıldı
Festivale buğday ve sarımsak tarlalarında start verildi. Tarlaya gelen protokol üyeleri çiftçilerle beraber firik ütüp, sarımsak hasadı yaptı. Sıcak havaya rağmen yoğun ilgi gören tarla etkinliklerinin ardından festival Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda devam etti. Festival alanındaki programın sunuculuğunu ünlü manken ve sunucu Tuğba Özay yaptı.

“Amacımız sarımsak ve firiğin tanıtılmasıdır”
Festivalin açılış konuşmasını yapan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru. amaçlarının sarımsak ve firiği tanıtmak olduğunu belirterek, “Bugün ilçemizde ilkini gerçekleştirdiğimiz firik ve sarımsak festivaline hepiniz hoş geldiniz. İlçemizde yaklaşık bir asırdır firik yapılır. Ama bu firiğin tanıtımı ile ilgili maalesef çok fazla bir etkinlik düzenlenmedi. Biz İstanbul’daki Gaziantep günlerine katıldığımızda stant açtık, bir hanımefendi paketlediğimiz firiği baharat sandı. Firiğin ne olduğunu bilmiyordu. Bugün yaptığımız bu etkinliğin temel amacı da sarımsak ve firiğin tanıtılmasıdır. Festivaller bu anlamda önemlidir. Bunlarla ilgili yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bunlarla ilgili yatırımlarımıza devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu paketleme, işletme ve depolama tesisi yakında inşallah faaliyete geçecek. Bugün bizim için çok anlamlı bir gündür. Gaziantep’in tüm protokol üyeleri bütün değerleri burada ben katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Festival Araban ilçemizin farkındalığını arttıracak”
Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ise, “Bugün sarımsak ve firik festivalinin ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu festivali düzenleme amacımız Araban ilçemizin farkındalığını arttırmaktır. Türkiye’de yapılan sarımsak üretiminin yüzde 19’u araban ilçemizde gerçekleştirilmektedir” şeklinde konuştu.
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun da, Sarımsak ve Firik Festivali'nin Araban’a hayırlı olmasını dileyerek, Araban’ın bir tarım ilçesi olduğunu ve yılın 6 ayı hasat olduğunu vurguladı.

“Tarlanın bereketi Araban ekonomisine yansıyacak”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Belediye Başkanı Hasan Doğru ve Kaymakam Sevgili’ye festivalden dolayı teşekkür ederek, bizde az önce tarlada hasada katıldık. Tarlanın bereketi Araban’ın ekonomisine, Araban'ın istihdamına, Araban'ın geleceğine çok büyük katkıda bulunacak” ifadelerini kullandı.
Mehmet Erdoğan ise, Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kaymakam Ömer Sevgili ve Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'u festivalden dolay tebrik ederek, festivalle bölgenin ve ilçenin ürünlerinin tanıtımı için çok iyi bir adım atıldığını belirtti.

“Pandemiyle birlikte gıda ürünlerinin önemini bir kez daha anladık”
Pandemiyle beraber gıda ürünlerinin öneminin anlaşıldığını ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül de, “Pandemiyle birlikte gıda ürünlerinin önemini bir kez daha anladık. Araban’da yetişen bu iki ürün dünyanın aradığı Türkiye’nin ihtiyacı olan piyasada tutulan iki tane ürünümüzdür. Araban’da 40 bin ton ürün rekoltesi bekleniyor. Bu 600 milyon bir kaynak demektir” diye konuştu.

Firik pilavı yarışmasında dereceye girenlere ödül
Araban ilçesinin yöresel yemekleri arasında öne çıkan firik pilavı için yarışmacıların hünerlerini gösterdiği önceki gün düzenlenen firik pilavı pişirme yarışmasında jüri oylamalarında dereceye giren 16 yarışmacıya protokol tarafından plaket verirken, bölgenin sembolü sarımsak ürünü için de önceki gün gerçekleştirilen bir diğer yarışmada dereceye girin çiftçiler ödüllerini aldı. "Sarımsak ve Firik Festivali" çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda Araban Halk Eğitimi Merkezi bir yıl boyunca usta öğretici ve kursiyerleri tarafından el emeği göz nuruyla hazırlanan çalışmalar vatandaşların beğenisine sunuldu.
Festivale akşam Yazar ve Bestekar İbrahim Dizlek konuk olurken, Fantezi ve Arabesk sanatçısı Murat Çelik ve Halk Müziği sanatçısı İlayda Özmen de seslendirdikleri eserlerle Arabanlıları coşturdular. İlçede ilk defa düzenlenen festival 29 Mayıs Pazar gecesine kadar devam edecek.
Festivale Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak ve Mehmet Sait Kirazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun katıldı.

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