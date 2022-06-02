Şahinbey'de 40 bin öğrenciye bisiklet dağıtılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'de 40 bin öğrenciye bisiklet dağıtılıyor

İHA

Şahinbey'de 40 bin öğrenciye bisiklet dağıtılıyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 6 dönem üst üste takdir alan 40 bin öğrenciye bisiklet dağıtılıyor.
Şahinbey Belediyesi tarafından başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve spora teşvik amacıyla 20212022 eğitim yılının ilk döneminde başlatılan kampanya ile üst üste 6 kez takdir alan 20 bin öğrenciye bisiklet dağıtıldı. Eğitim sezonunun ikinci döneminde de devam edecek kampanya ile yine aynı koşullarda başarılı olan 20 bin öğrenciye daha bisiklet dağıtılacak. Bir senede dağıtılan bisiklet sayısı toplamda 40 bine çıkarken, ilçede bisiklet kullanımının yaygınlaşması için bisiklet yolları yapım çalışmaları sürüyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününü kutlayarak, ilçede bisiklet kullanımını yaygınlaştırma çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Tahmazoğlu ''Bisikletleri hem ulaşım aracı olarak, hem de spor yapıp sağlıklı yaşam aracı olarak kullanıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak bisikletli hayatı destekliyoruz. Bugüne kadar 30 km’ye yakın bisiklet yolu yaptık. Özellikle gençlerimizin bisiklet kullanmalarını teşvik ediyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak çok genç bir nüfusa sahibiz. Genç dostu bir belediyeyiz. Gençlerimizi eğitimde, sanatta, sporda ve bilimde desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 5 okul, 209 gençlik merkezi, 8 millet kıraathanesi yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca eğitimi desteklemek adına kitap, soru bankası yardımcı ders kitaplarını gençlerimize dağıttık, pandemi sürecinde öğrencilerimize 52 bin tablet ve dizüstü bilgisayar hediye ettik. Eğitimde, sporda ve bilimde başarıyı desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 145 bin 227 öğrencimizi uçakla Çanakkale’de ecdadıyla buluşturduk. Okul 1’ncisi, 2’ncisi ve 3’üncüsü olan gençlerimizi Umre, Bosna Hersek ve Ayasofya ziyaretleriyle ödüllendirdik. Yine başarıyı teşvik adına üst üste 6 takdir almış olan 20 bin öğrencimize bisiklet hediye etmiştik. Aynı şartlarda 20 bin bisikletin dağıtımını sürdürüyoruz. Böylelikle 40 bin başarılı öğrencimize bisiklet hediye etmiş olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HKÜ dünyanın en büyük Uluslararası Yükseköğretim Fuarı Nafsa'da
YEREL HABERLER HKÜ dünyanın en büyük Uluslararası Yükseköğretim ...
GAİB Haziran ayı eğitim takvimini duyurdu
YEREL HABERLER GAİB Haziran ayı eğitim takvimini duyurdu
3 ilde 'suç örgütü' operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER 3 ilde 'suç örgütü' operasyonu: 10 gözaltı
Sınava girecek öğrencilere moral ziyareti
YEREL HABERLER Sınava girecek öğrencilere moral ziyareti
Uluslarası farmasötik ve biyomedikal bilimler sempozyumu
YEREL HABERLER Uluslarası farmasötik ve biyomedikal bilimler ...
Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı Operasyonda 9 adet tabanca ile 880 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütü ...
Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi Operasyonda ...
Gaziantep'te 186 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 186 adet kaçak cep telefonu ele ...
Döviz bürosu bin euro fazla verdiği müşterisini bekliyor
YEREL HABERLER Döviz bürosu bin euro fazla verdiği müşterisini ...
Gaziantep'ten 5 ayda 4.3 milyar dolar ihracat GTO Başkanı Yıldırım: ''İhracat başarımız sekteye uğramasın''
YEREL HABERLER Gaziantep'ten 5 ayda 4.3 milyar dolar ihracat GTO ...
Medical Park'ta tedavi oldu, bir gün sonra şampiyonluk geldi
YEREL HABERLER Medical Park'ta tedavi oldu, bir gün sonra ...
Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya ...
Katil koca hakim karşısına çıktı Katilin akıl sağlığıyla ilgili rapor hazırlanacak Çocuklarının gözü önünde karısını öldüren öfkeli koca silahı CHP binasındaki ağabeyinden almış Görgü tanığı: “Silahı CHP Oğuzeli İlçe binasında ağabeyinden aldı”
YEREL HABERLER Katil koca hakim karşısına çıktı Katilin akıl ...
Gaziantep’te sahte para çetesine operasyon: 9 tutuklama Operasyonda 37 bin 700 lira sahte para ile 2 kilo bonzai ele geçirildi Gaziantep ve Adıyaman’da sahte para çetesine operasyon
YEREL HABERLER Gaziantep’te sahte para çetesine operasyon: 9 ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Gaziantep'te 2 suçtan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 suçtan firari hükümlü yakalandı
13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı
YEREL HABERLER 13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye ...
Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi OSB Başkanı Şimşek: "Gaziantep, kalkınmanın lokomotifi haline geldi'' ''ISO 500'deki firma sayımızı artması başarımızın tesadüf olmadığını gösteriyor''
YEREL HABERLER Gaziantep kalkınmamın lokomotifi haline geldi OSB ...
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ortapedi günleri Kemik metastazlarına multidisipliner yaklaşımlar ele alınacak
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ortapedi ...
Mesut Acar'a 2 önemli görev
YEREL HABERLER Mesut Acar'a 2 önemli görev
Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, pişmanım
YEREL HABERLER Suriyeli kadına tekme atan şüpheli: Erkek sandım, ...
Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya ...
Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.