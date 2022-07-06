Şehitkamil’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kurban satış ve kesim yerleri belirlenerek açıklandıç

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu yılki kurban satış ve kesim yerlerini kamuoyuna duyurdu. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kurban satış yeri olarak Selahattin Eyyubi Mahallesi 1 Nolu Cadde (M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi yanı) ile 29 Ekim Mahallesi 1 Nolu Cadde (141 Nolu Sosyal Tesis karşısını) olarak belirlediklerini duyurdu. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, küçükbaş kesim yeri olarak; Değirmiçem Pazar Yeri, Emek Pazar Yeri, Çıksorut Pazar Yeri, İncilikaya Pazar Yeri, Fıstıklık Pazar Yeri, Gazikent 2 Pazar Yeri’ni belirlediklerini aktardı. Başkan Fadıloğlu, küçükbaşbüyükbaş kesim yeri olarak da Basra Pazar Yeri, Gazikent Pazar Yeri, Güvenevler Pazar Yeri, Merveşehir Pazar Yeri, Özgürlük Pazar Yeri, Seyrantepe Pazar Yeri, Beykent Pazar Yeri ve Beykent 2 Pazar Yeri alanlarını belirlediklerini ifade etti.

''Yoğun bir mesai yapacağız''

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hijyen şartlarına uygun satış ve kesim alanlarıyla en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Fadıloğlu, “Kurban Bayramı münasebetiyle kurban kesimleri için hazırlığımızı yaptık. Vatandaşlarımız, kurbanlarını hijyenik ortamlarda kestirebilecekler. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımıza; atıklarını atabilecekleri, oturup dinlenebilecekleri, çaylarını içebilecekleri, kahvaltı yapabilecekleri mekanları sunacağız. Her sene hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Daha nitelikli hizmet verebilmek adına ekip arkadaşlarımızla Kurban Bayramı süresince yoğun bir mesai yapacağız. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın, tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” açıklamasını yaptı.

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