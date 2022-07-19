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Gaziantep'te yeşil şehir eylem planı çalışmaları başladı Şahin: ''Gaziantep'in yeşil şehir eylem planı Türkiye'ye kılavuz olacak''

İHA

Gaziantep'te yeşil şehir eylem planı çalışmaları başladı Şahin: ''Gaziantep'in yeşil şehir eylem planı Türkiye'ye kılavuz olacak''

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde Gaziantep’in mevcut çevre analizini yaparak kentin gelecekteki altyapı yatırımlarını desteklemek için düzenlenen “Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP): Birinci Paydaş Katılım Çalıştayı” başladı.
YŞEP geliştirme süreci; başlangıç aşaması, mevcut durum aşaması, yşep’in hazırlanma aşaması, yşep onay ve izleme aşaması olmak üzere toplamda 4 ana bölümden oluşuyor. Kentsel tanımlama sürecine dahil edilebilecek verilerin elde edilmesi amacıyla başlangıç aşamasının bir parçası olarak organize edilen bu çalıştay, YŞEP’in sonraki aşamalarına girdi sağlayacak ve başlangıç aşamasındaki teknik değerlendirmenin altlığı olarak kullanılacak. Çalıştay ile Gaziantep YŞEP sürecini ve hazırlanacak önemli raporları ilgili tüm paydaşlara tanıtmak, kilit sektörlerin karşılaştığı temel riskler, kırılganlıklar, fırsatlar ve zorluklar hakkında paydaşların görüşlerini almak, YŞEP’in uygulanmasıyla ilgili aktörlerin rollerini ve sorumluluklarını belirlemek, planlanan veya halihazırda uygulanmakta olan projelerin uzun bir listesini edinmek ve mevcut veri boşluklarını gidermek hedefleniyor. EBRD'nin amiral gemisi Yeşil Şehirler Programı'na katılmayı ve bir YŞEP hazırlamayı taahhüt eden Türkiye'deki dördüncü şehir Gaziantep’te lider ortak AECOM Limited ve yerel teknik ortak GREEN Mühendislik’ten oluşan danışman ekip, programın hazırlanması için EBRD ve GBB’ye hizmet veriyor.
''Önümüzde büyük imkanlar ve fırsatlar var''
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in önünde büyük imkanlar ve fırsatlar olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“Gaziantep Büyükşehir olarak eylem planımızı oluşturduğumuzda en büyük sanayiye sahip olduğumuzu biliyorduk. Organizede hakikaten iyi bir alt yapımız var. Attığımız suyun balığı öldürmemesi, ağacı kurutmaması gerekiyor. Biz kirli suyla temiz suyu ayırarak oradaki balıkların yaşamasını sağladık. Ama onun Nizip Çayı’na kadar gitmesindeki maliyet acayip yüksekti. Bunu bir belediyenin kaldırması mümkün değildi. Bizim işin köküne gidip daha baştan koruyucu tedbir almamız gerekiyordu. En az maliyeti olan şey koruyucu tedbir, önleyici tedbir. Sanayi nasıl yeşil sanayi olacak? Önce kirletenlerin az kirletmesi gerekiyor. Hepsini zamanında yapan bir ekibin parçasıyız. Bu bakımdan çok önemli bütün ekip, su yönetiminden çevre yönetimine bu konuda çok hassas. Diğer bir sorun hava, hava da en büyük etkileşim ulaşım. Biz gelir gelmez, EBRD ile filomuzu gençleştirdik. 50 adet otobüs aldık. Bizim çok hızlı hemen elektrikli otobüse geçmemiz gerekiyordu. Dünya nereye gidiyor buna baktık. Burada açılış konuşmasını yaptığım çalıştaydan elde edilecek sonuçlar bizler için, ülke için çok önemli bir etkiye sahip olacak ve Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı’yla Türkiye’deki yerel yönetimlere kılavuz olacak.”
''Çevre için geri dönüşümü teşvik etmemiz gerekiyor''
Gaziantep Valisi Davut Gül ise herkesin yeşil bir Gaziantep için üzerine düşen sorumlulukları olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:
“Hepimiz az ya da çok ülkemize zarar veriyoruz ve hepimizin mutlaka yapabileceği işler var kurumsal anlamda, bireysel anlamda. Tüketimi bolluğun altına almadan bütün şehirleri yeşil yapsak da yeşili sürdürülebilir kılamayız. Vatandaşımızı geri dönüşüme ve daha az tüketime teşvik etmemiz gerekiyor. Konutları planlarken, konutları satın alırken tüketici çok önemli. Ulaşımda motorlu araçların olabildiğince az kullanılması lazım. Her gün kullandığımız, her gün gittiğimiz tesislerin ulaşılabilir olması lazım. Bisiklet yollarının ulaşılabilir olması lazım, caminin ulaşılabilir olması lazım. Vatandaşlarımızın yeşil ile ilgili duyarlı olması lazım, tüketimini ona göre ayarlaması lazım.”
Gaziantep YŞEP Operasyon Lideri Emre Oğuzöncül de iklim değişikliğine pek çok doğal afete daha önceleri şahitlik ettiklerini bildirerek, “Yeşil dönüşüme şehirlerden başlamayı hedef edindik. Bu program ile yeşil şehirler eylem planı ileride öncelikli olarak çalıştığımız şehirlerdeki çevresel zorlukları ve iklim değişikliğine yol açan iklim değişikliği kaynaklı sorunları belirlemeyi hedefliyoruz'' dedi.
Yeşil Şehir Eylem Planı’nın proje danışmanlık yapan AECOM temsilcisi Renard Teipelke, çalıştay sürecinde ele alınacak konular hakkında bilgi vererek, katılımcılardan ve paydaşlar ile fikir alışverişinde bulunulmasının önemine işaret etti. Teipelke, “Yeşil Şehir gelişimini ve iklim değişikliğine dayanıklılığı artırmak için uzun yıllardır Türkiye’deki belediye ve kamu kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Bugün de Gaziantep için buradayız'' ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından Başkan Fatma Şahin protokol üyeleri ve katılımcılar anı fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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