        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Giriş: 20.02.2026 - 19:42 Güncelleme: 20.02.2026 - 19:42
        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

