Habertürk
        Gaziantep Haberleri

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'te konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devletimiz, söz veren değil sözünü takvime bağlayan, planlayan, koordine eden, sahaya inen ve netice alan bir iradedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 17:01 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:01
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'te konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devletimiz, söz veren değil sözünü takvime bağlayan, planlayan, koordine eden, sahaya inen ve netice alan bir iradedir." dedi.

        Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuşan Bakan Kurum, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası ilk olarak Nurdağı'na geldiğini ve bölgenin her milletin kaldıramayacağı bir sınav geçirdiğini söyledi.

        - 455 bin konutun teslim edilmesi

        Gaziantep'te 31 bin, deprem bölgesinin tamamında da 455 bin konutun tamamlandığını belirten Kurum, "Sadece konut değil çarşısıyla, meydanıyla, sosyal donatısıyla, altyapısıyla, bütüncül bir yeniden inşa seferberliğiyle tamamladık. Karşımda yükselen yuvaları gördükçe, evlerin ışıkları yandıkça içim huzur doluyor. Kapı önlerinde konuşan anneleri, umutla bakan gençleri, sokak aralarında koşturan çocukları görüyorum ve Rabb'ime bizi mahcup etmediği için şükrediyorum." dedi.

        Kurum, dünya üzerinde 2 yılda 455 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projesini çizecek, planlamasını tamamlayacak ve alnının akıyla teslim edecek başka bir ülkenin bulunmadığını, şu an saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme Türkiye'den başka kimsenin sahip olmadığını söyledi.

        Avrupa'da, Amerika'da sellerde, yangınlarda vatandaşını sigorta şirketlerine havale eden anlayışın olduğunu anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletini hiçbir zaman darda, zorda, açıkta bırakmamıştır. Bu gayret, bu başarı, ülkemizin ve milletimizin başarısıdır. Siz, bize sahip çıktığınız müddetçe inşallah bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız. Onun için tek bir an bile durmuyoruz, Antep'imize yeni eserler kazandırmak için canla başla çalışıyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' Projemiz kapsamında, şehrimize kazandıracağımız 13 bin 890 sosyal konutun kuralarını birazdan çekerek sizleri yeni yuvalarınıza bir adım daha yaklaştıracağız."

        - 500 bin sosyal konut projesi

        Kurum, Gaziantep merkezinde 12 bin, Araban'da 80, İslahiye'de 330, Karkamış'ta 30, Nizip'te 750, Nurdağı'nda 200, Oğuzeli'nde 300, Yavuzeli'nde 200 konut yapılacağını ve Mart 2027'de teslim edileceğini söyledi.

        Bu inşaatlar tamamlandığında Gaziantep'te konut arzının artmasıyla kira ve fiyat baskısının azalmasını beklediğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

        "Mahalle kültürü daha da güçlenecek, esnafa canlılık, sanayiye ise istikrar gelecek yani bugün attığımız bu adımla, vatandaşlarımızı sadece ev sahibi yapmakla kalmayacak, şehrin sosyal dokusunu güçlendirerek vatandaşlarımızın yaşamını da kolaylaştıracağız. Devletimiz, söz veren değil sözünü takvime bağlayan, planlayan, koordine eden, sahaya inen ve netice alan bir iradedir. Tüm bu eserleri hayata geçirirken de bizim en büyük sermayemiz, milletimize olan sevgimiz, en sağlam dayanağımız ise devlet aklımızdır."

        - Muhalefetin ortaya attığı iddialar

        Deprem bölgesindeki çalışmaları muhalefetin seçim malzemesi yapmaya çalıştığını, gerçek dışı iddiaları ortaya atarak algı operasyonu gerçekleştirdiklerini anlatan Kurum, hayata geçirilen projelerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

        Deprem sonrası yapılan evlerin faizle verileceği yalanının ortaya atıldığını anlatan Kurum, "Anlattık, yine anlatalım. Biz, 24 yıldır tüm afet alanlarında ne yaptıysak, hangi koşulları sunduysak yine aynısını yapıyoruz. Yaptığımız 455 bin afet konutunun 351 milyar liralık altyapı bedelini tamamen biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirim yapıyoruz yani altyapı da dahil konut fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Ayrıca 2 yıl ödeme almayacağız. Vatandaşımız, anahtarını aldıktan 2 yıl sonra ödemelere başlayacak. 18 yıl boyunca da aynı fiyatla ödeyecek. 8 bin 750 lira taksitle ev sahibi olacaklar." diye konuştu.

        - "Biz, lafla değil eserle konuşuyoruz"

        Muhalefetin yönettiği şehirlerden örnek veren Kurum, şöyle devam etti:

        "İzmir'de yolların hali malum, İstanbul'da trafik Hindistan'a dönmüş durumda. Ankara'da trafik almış başını gitmiş, su sorunu bitmiyor yani daha milletimize su getirmekten aciz bu anlayış, çıkmış bize deprem bölgesinde şehircilik dersi vermeye kalkıyor. 'Deprem bölgesine çöp kutusu gönderdim.' diye övünerek anlatıyor, 455 bin yuvayı beğenmiyor. Biz lafla değil eserle konuşuyoruz Özgür Bey. Siz, daha temelini atmadan, biz anahtarları verir, milletimizle çay içeriz. Siz, enkazı kaldıramazsınız, biz yapar bitirir, camilerden ezan seslerini yükseltiriz. Siz, teslim ettiğiniz çöp kutularıyla övünür, biz yeni çarşılarımızda, meydanlarımızda milletimizle sohbet ederiz."

        Kurum, deprem bölgesindeki 11 ilde çok kısa bir zamanda evlerin teslim edildiğini hatırlatarak, "Bu şehirlere hizmet etmeye, gece gündüz koşturmaya ve 2028'de Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapmaya devam edeceğiz çünkü bizim hayalimiz, hedefimiz var." diye konuştu.

        Programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

