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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN akademisyenlerinden LTT toplantısı

İHA

GAÜN akademisyenlerinden LTT toplantısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğretim elemanları tarafından yürütülen “Dünya Vatandaşı Olma Yolunda Mültecilerin Ortak İnsani Değerler Konusunda Temel Yeterliliklerini Destekleme ve Geliştirme” projesi çerçevesinde oluşturulan IO2 eğitim modülünü tanıtmak ve uygulaması ile ilgili yerel ve ulus ötesi ortaklarla eğitici eğitimi vermek ve modülün yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla LTT toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.
Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan GAÜN Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çapan, günümüz dünyasında artan nüfusun gıda ve istihdam ihtiyacı büyümekte, bu da daha çok tarıma ve sanayiye ihtiyacı doğurduğunu söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çapan konuşmasında, “Artan tarım, endüstri ve kentleşme ise beraberinde doğal kaynakların israfı ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Durum bu haldeyken çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerde su kaynakları yetersiz kalmış ve planlanan birçok projede büyük değişikliğe gidilmesine neden olmuş, alt yapı projelerinin planlanandan daha erken yıllara alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Artan su tüketiminin ve kirliliğinin olumsuz etkisi atık su debisini de artırarak şehirlerin atık su projelerinin de erkene alınmasına ve dolayısıyla bu projelerin yapılması adına hizmet veren kurumları da kaynak arayışlarına sürüklemiştir. Bu durum kaliteli hizmet için yoğun mesai ile çalışılmasını gerektirmektedir. Ortak alan kullanılması ve korunmasında bilincin artırılması, farkındalık oluşturulması son derecede ivedilik gerektiren bir konudur. Gezegenimizin ülkeleri ve halkları giderek iç içe geçiyor. Kaderlerimiz ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. Şu anda en önemli ihtiyaç, koruma duvarları dikmek değil, küresel bağlantı gerçeğine yanıt vermek ve herkes için sürdürülebilir bir dünya topluluğu inşa etmektir. Bu noktada 2019 yılı Eylül ayında başlayan projemiz çerçevesinde bir eğitim modülü oluşturduk ve yetişkin eğitimi noktasında da sürdürülebilir bir dünya için adım atmış olduk. Bu Eğitim Modülü’nün odak grup çalışmaları yapılarak, uygulama aşaması da tamamlanmıştır. Bundan sonraki en önemli hedefimiz Eğitim Modülümüzü uygulayacak eğitmenlerin sayısının artması ve modülümüzün yaygınlaşmasıdır. Dolayısıyla bu LTT faaliyetimizin en önemli hedefi katılımcılarımıza verilen eğitici eğitimi sayesinde modülümüzün hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde yaygınlaşmasıdır. Aynı zamanda yerel ortaklarımızdan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sürekli eğitim merkezlerinde de uygulanacak eğitim modülümüz kısa zamanda mültecilere hizmet veren ve ortak kullanım alanı sunan birçok kurumda kullanılmaya başlayacaktır. Ulus ötesi ortaklarımız sayesinde de Uluslararası düzeyde yaygınlaşacak olan modülümüz sadece Gaziantep’te değil dünyanın birçok ülkesinde çeşitli etnik gruplara mensup mültecilere uygulanacak evrensel düzeyde bir modül olacaktır. Ayrıca eğitim modülümüz karar alıcılar tarafından kullanılacağı gibi Web sitemiz üzerinden de geniş kitlelerin kullanımına açılacaktır” dedi.

Kayra Yöneylem Danışmanlık ve Eğitim temsilcisi Ayşe Yıldız Köroğlu ise, “Hayatın her anında insanı tüm kararlarında harekete geçiren ve motivasyonu sağlayan en temel unsur değerlerdir. Değer kişinin isteyen gereksinim duyan bir varlık olarak hayatının yol göstericisi, değişik önem derecelerindeki durum ötesi hedefler, nesne ile bağlantısında beliren şey olarak tanımlanabilir. Değerler insanların tercih ve arzularını yansıtan bir belirleyicidir Yani birey olarak insanın harekete geçme neticesinde gelişme ve ilerlemesinde değerlerin yeri ve önemi yadsınamaz. Mutlu, kendisiyle ve toplumla uyumu, ruhsal doyumu yerinde, motivasyonu tam ve bunlara bağlı olarak başarılı kişiler gözlemlendiğinde onların kendi değerlerini iyi bildiğini ve bunları yönetebildiğini görürüz. Kişi değerlerine bağlı bir hayat sürdürdüğü sürece kendini hayatın akışına kapılmaktan koruyabilmekte kişisel vizyonunu geliştirerek başarılı olabilmektedir. Değer, bir nesneye, varlığa veya faaliyete, bireysel ve toplumsal açıdan tanınan önem ya da üstünlüktür. Değerler, insanlara seçimlerinde yol gösterirler, toplum için önemli olan unsurların belirlenmesini sağlarlar. Kısacası değerler toplumsal yaşamı düzenlerler” şeklinde konuştu.

Projenin, ulus ötesi ortaklarından İspanya, Portekiz, Litavanya ve yerel ortakları olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kayra Yöneylem Eğitim ve Danışmanlık temsilcilerinin katılımıyla 5 gün sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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