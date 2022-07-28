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Ayrılmak isteyen eşinin evini basan koca dehşet saçtı Korkunç cinayeti 4 yaşındaki kızın önünde işledi Cani koca uyudukları sırada pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İHA

Gaziantep'te cani koca, ayrılmak isteyen dini nikahlı eşinin evini bastı. Eşi ve eşinin annesini ağır yaralayan adam, eşinin 23 yaşındaki engelli kardeşini öldürdü. Korkunç cinayetin tek tanığı olan 4 yaşındaki Merva Bozan, dehşete düşüren anları "Ben çok korktum. Sadece bir kişiydi. O Ümit'ti" diyerek anlattı.

Ayrılmak isteyen eşinin evini basan koca dehşet saçtı Korkunç cinayeti 4 yaşındaki kızın önünde işledi Cani koca uyudukları sırada pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Gaziantep’te cani koca, ayrılmak isteyen dini nikahlı eşinin evini bastı. Eşi ve eşinin annesini ağır yaralayan adam, eşinin 23 yaşındaki engelli kardeşini öldürdü. Korkunç cinayetin tek tanığı olan 4 yaşındaki Merva Bozan, dehşete düşüren anları “Ben çok korktum. Sadece bir kişiydi. O Ümit’ti” diyerek anlattı.
Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi’nde 22 Temmuz günü sabah saat 05.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre eşinden ayrılan yabancı uyruklu Hamide Şeyh Müslim, Ümit Dur (38) ile dini nikahla evlendi. Aradan geçen 1,5 yılın ardından bir erkek çocuğu olan anne Şeyh Müslim, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olan eşinden şiddet görmeye başladı. Gördüğü şiddetten dolayı ayrılmak isteyen Şeyh Müslim, annesinin evine geri döndü. Evinin önüne gelerek kendisini defalarca tehdit eden Ümit Dur’u polise şikayet eden Hamide Şeyh Müslim, 4 ay önce 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

Evi basan koca pompalı tüfekle dehşet saçtı
Aradan geçen 3 ayın ardından Ümit Dur, Hamide Şeyh Müslim’in kardeşi ve annesiyle birlikte kaldığı evi silahla bastı. 3 arkadaşıyla birlikte eve giren cani koca Dur, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Eşi Hamide Şeyh Müslim, eşinin kardeşi Cemil Şeyh Müslim (23) ile anneleri Zehra Faraç’ın (65) üzerine uyudukları esnada kurşun yağdıran Dur, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarından dolayı ağır yaralanan 2 kardeş ile anne, ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cemil Şeyh Müslim doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamazken, yoğun bakımda tedavi altına alınan ağır yaralı Hamide Şeyh Müslim ve anne Zehra Faraç 6 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Cinayetin tek tanığı 4 yaşındaki Merva
O esnada evde olan Hamide Şeyh Müslim’in bir önceki evliliğinden olan 4 yaşındaki kızı Merva Bozan ise dehşete düşüren anlara tanıklık etti. Annesinin dini nikahlı eşi Dur’un yaşattığı dehşeti birebir yaşayan küçük Merva; dayısı, annesi ve anneannesinin üzerine kurşun yağdırılmasını korku dolu gözlerle izledi. Yoğun bakımda olan annesinin hayati tehlikeyi atlatmasını umutla bekleyen Merva, korkunç cinayetin tek tanığı olarak yaşananları anlattı.

“O Ümit’ti”
Annesinin karnından vurulduğunu söyleyen Merva, “Ben uyuyordum. Annem de uyuyordu. Dayım da uyuyordu. Onu vurdu. Ben çok korktum. Sadece bir kişiydi. Ben onu tanıyordum. O Ümit’ti” dedi.

“Hepsini uyudukları yerde vuruyor”
Katil zanlısı Ümit Dur’un Cuma günü saat 05.30 sıralarında 3 arkadaşıyla birlikte geldiğini söyleyen ağabey Yusuf Şeyh Müslim, ilk olarak evin dışardaki elektrik şarterinin kapatıldığını aktardı. Komşularının da elektriklerini kestiklerini belirten Şeyh Müslim, “Amaçları etrafın karanlık olmasını sağlamak. Duvarın üzerinden içeriyi girip kapıyı açıyorlar. Eve girdikten sonra ilk olarak içeride uyuyan kardeşim Cemil’i silahla vuruyor. Sonra kız kardeşim ve anneme sıkıyor. O sırada yeğenim Merva da odada. Kızı annesinin yanından alıp kanepenin üzerine atmış. Çocuk her şeyi gözüyle görüyor. Sonra çıkıp kaçıyorlar. Annemin durumu ilk ana göre biraz daha iyi. Kız kardeşim de hala yoğun bakımda. Hepsini pompalı tüfekle vurdu. Kız kardeşimin durumu ağır. Hepsini uyudukları yerde vuruyor” ifadelerini kullandı.

“Uzaklaştırma kararına rağmen geliyordu”
Katil koca Dur’un kendilerini aylardır tehdit ettiğini paylaşan Şeyh Müslim, Dur’un kendilerine “Burada kalmayın” dediğini söyledi. 23 defa emniyete durumu bildirerek şikayetçi olduklarını aktaran Şeyh Müslim, “Polis bize ‘Bu bir şey yapmaz’ dedi. Silahla geziyordu. Alkol alıp arkadaşlarıyla buraya geliyordu. Sürekli rahatsızlık veriyorlardı. Biz şikayet etmiştik. Polise başvurup kardeşim için uzaklaştırma kararı almıştık. Hatta polise gidip haftalık imza atıyordu. Uzaklaştırma kararına rağmen geliyordu” diye ekledi.

“Adaletin yerini bulmasını istiyoruz”
Ümit Dur’un kardeşiyle ilk evlendiği zaman bir şey olmadığını sözlerine ekleyen Şeyh Müslim, “Çocuk olduktan sonra çok değişti. Çocuk olunca bu sıkıntılar başladı. Alkol ve uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Sürekli iş değiştiriyordu. Düzenli bir yerde çalışmıyordu. Ben annesi ve arkadaşlarıyla konuştum ama bir şey değişmedi. Sıkıntıları anlattım ancak düzelmedi. Biz de kardeşimizi alıp eve getirdik. Biz böyle bir şey yapacağını beklemiyorduk. Ama gelip yaptı. Uyudukları yerde canlarına kıymaya kalktı. Bunu hangi sebeple ve hangi hakla yaptı? İnsanları gelip uyurken pompalı tüfekle vurmak nedir. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Biz devlete güveniyoruz” diye konuştu.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Ümit Dur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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