Gaziantep'te 3 araç birbirine girdi! 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çamtepe Mahallesi çevre yolunda, Burak Aslan yönetimindeki hafif ticari araç, aynı güzergahta seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle bir otomobil de kamyona yandan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada hafif ticari araçta bulunan Cesur Ekinci (44) ile Mehmet Güler (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Burak Aslan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.