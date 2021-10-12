DHA

Yangın, akşam saatlerinde Nizip ilçesi Kocatepe Mahallesi kırsalında bulunan ormanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekiplerce müdahalede bulunuldu.

DHA'nın haberine göre, fıstık ağaçlarının da bulunduğu bölgede tutuşan ağaçlara 10 arazöz ve 30 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında, yaklaşık 50 dönüm alandaki ağacın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.