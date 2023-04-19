Konteynerdeki yaşamın hayatı daha da kolaylaştırdığına işaret eden Sönmez, "Konteyner, çadırın yanında çok lüks oldu. Şofben, elektrikli soba çok güzel. Yerler parke, kapımız var en azından sırtımızı yaslayacağımız bir duvar var. Bize şu şartlar altında en azından evimizi (konteyner) verdiler, Allah razı olsun. Bizim için seferber olanlara teşekkür ediyorum" dedi.