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Gaziantep'in iki ilçesinde depremzedeler için çadır yaşamı sona eriyor

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çadır kentlerde kalan depremzedeler, kurulan konteyner sayısının artmasıyla çadırlardan konteynerlere geçiş yapıyor.

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AA

  • Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı ve İslahiye'de çadırda barınan afetzedelerden hak sahibi olanlar, e-devlet üzerinden konteyner için başvuruda bulunuyor. Konteyner hakkı elde eden afetzedeler, çadırlardaki eşyalarını topladıktan sonra ilçelerindeki konteyner kentlere taşınıyor.
  • Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'deki depremzedeler çadırdan konteynerlere geçiş yapıyor

    Nurdağı'na koordinatör olarak görevlendirilen Rize Valisi Kemal Çeber, Nurdağı'nda depremlerden sonra 11 çadır kentin oluşturulduğunu ve afetzedelerden buralarda barınmaya başladığını söyledi.
  • Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'deki depremzedeler çadırdan konteynerlere geçiş yapıyor

    İlçeye 7 bin 200 konteyner kurulmasının planlandığını belirten Çeber, şöyle devam etti:

    "Bugün geldiğimiz noktada 5 bin 500'ün üzerinde konteyneri vatandaşlara verdik ve yaklaşık 20 bin vatandaşımız konteynerlerde yaşıyor. Bayrama kadar herkesi konteynerlere almak için elimizden geleni yaptık. Bayrama kadar bu sayıyı (teslim edilen konteyner sayısı) 6 binin üzerine çıkaracağız. Bayramdan sonraki 10 gün içerisinde bütün hak sahipleri konteynerlere yerleşmiş olacak. Bayramdan önce bütün konteynerlerimiz Nurdağı'na gelmiş olacak. Sadece bağlantıları bayramdan sonraya kalacak. Bayram sonrasında da kalan nüfusumuzu konteynerlere alacağız."
  • Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'deki depremzedeler çadırdan konteynerlere geçiş yapıyor

    İslahiye'de koordinatör olarak görev yapan Kastamonu Valisi Avni Çakır, ilçede 12 bölgede konteyner çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

    İlçede 5 bin 586 konteyner kurulumu planladıklarını dile getiren Çakır, "Şu ana kadar 3 bin 74 konteyneri hak sahiplerine teslim ettik. Diğer konteynerlerin kurulum çalışmaları devam ediyor. Biz 1482 konteynerin köylerde kurulumunu tamamlayıp vatandaşların kullanımına verdik" dedi.
  • Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'deki depremzedeler çadırdan konteynerlere geçiş yapıyor

    Konteyner kentlerde birçok sosyal alanın bulunduğunu anlatan Çakır, vatandaşlar için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.
  • Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'deki depremzedeler çadırdan konteynerlere geçiş yapıyor

    İlçede vatandaşların çadırlardan konteynerlere geçişlerinin sağlandığını belirten Çakır, "Köylerde bayram itibarıyla konteynerlerine kavuşmayan vatandaşımız kalmayacak, merkezde de konteyner bekleyen vatandaşlarımızın yüzde 80'inin konteyner talebini karşılamış olacağız. Bayramdan sonraki ilk hafta içerisinde ilçe merkezindeki tüm vatandaşlarımızı konteynerlere almış olacağız" diye konuştu.
  • Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'deki depremzedeler çadırdan konteynerlere geçiş yapıyor

    Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte barınan Songül Sönmez ise çadır yaşamının zor olduğunu ifade etti.
  • Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'deki depremzedeler çadırdan konteynerlere geçiş yapıyor

    Konteynerdeki yaşamın hayatı daha da kolaylaştırdığına işaret eden Sönmez, "Konteyner, çadırın yanında çok lüks oldu. Şofben, elektrikli soba çok güzel. Yerler parke, kapımız var en azından sırtımızı yaslayacağımız bir duvar var. Bize şu şartlar altında en azından evimizi (konteyner) verdiler, Allah razı olsun. Bizim için seferber olanlara teşekkür ediyorum" dedi.
  • Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'deki depremzedeler çadırdan konteynerlere geçiş yapıyor

    Fatma Aslan da çadırda yaşamın zor olduğunu, konteynerde ise şu an iyi durumda olduklarını belirterek, "Çadırda bir süre kaldık sonra buraya geldik. Hayata devam ediyoruz, iyiyiz. Yağmur yağdığında ıslanmıyoruz. Yemeğimizi yapabiliyoruz. Bu yüzden mutluyuz" diye konuştu.

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