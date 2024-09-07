Gaziantep'te devrilen, tarım işçilerini taşıyan pikaptaki 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Ahmet Gussen yönetimindeki pikap, Oğuzeli-Karkamış kara yolunun 10. kilometresinde, Ertuğrul Tamer idaresindeki hafif ticari araca çarparak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan 23 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1 kişi hayatını kaybederken, 8'inin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada yaralıların yabancı uyruklu olduğu ve Oğuzeli ilçesinde tarlada çalıştıkları, işlerini bitirdikten sonra pikap ile evlerine gittikleri öğrenildi.