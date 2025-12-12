Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir okulda hademe ile öğrenci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçağını çıkaran hademe, 6 yaşındaki Efecan B.'yi bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 12.12.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olay, 10 Aralık 2025 günü Nizip ilçesi Fıstık Kent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir okulda hademe olarak çalışan R.Y., okuldaki bir öğrenciyle tartıştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında 6 yaşındaki Efecan B., bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"