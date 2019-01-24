Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olan profesyonel su altı dalgıcı Mehmet Genç, Gaziantep’in Şahinbey İlçesine bağlı Akbayır mahallesinde yeni yapılan Afrin Barajına tamirat işlemleri için dalış yaptı.

İddiaya göre barajın 15 metre derinliğinde bulunan bir boru üzerinde tadilat çalışmaları için dalış yapan Mehmet Genç, sudan çıkmayınca baraj görevlileri alarma geçti.

Yetkililerin bilgi vermesi sonucu Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri olay yerine geldi. İki dalış yaptıktan sonra şahsa ulaşamayan ekiplerin, sabah arama kurtarma çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.