Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Gaziosmanpaşa'da motosiklet sürücüsü Emre Çatal, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Çatal'a pusu kuran motosikletli 2 kişinin sokak üzerinde bekledikleri anlar ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin koşması güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 23:19 Güncelleme: 30.08.2023 - 01:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, 19.00 sıralarına Merkez Mahallesi, Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde motosikletin üzerinde bekleyen Emre Çatal, silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre Çatal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

        Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada çok sayıda kovan bulundu. Yapılan çalışma sırasında hayatını kaybeden Emre Çatal'ın üzerinde bulunan silahın da yerde olduğu ve saldırı anında karşılık vermeye çalıştığı öğrenildi.

        ÇATAL'IN GELİŞİNİ BEKLEMİŞLER

        Çatal'a yapılan saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, arkadaşıyla birlikte motosikletle olay yerine geldiği, bir süre sokak içerisinde bekledikleri güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olayın ardından motosiklete doğru koştuğu anlarda kameraya yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziosmanpaşa
        #haberler
        #Emre Çatal
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Namağlup Aslan!
        Namağlup Aslan!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Fenerbahçe için geliyor!
        Fenerbahçe için geliyor!
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!