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Gazze'de 51 kişiye koronavirüs karantinası

Gazze'de yurt dışından dönen 51 kişi koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında karantinaya alındı

Gazze'de yurt dışından dönen 51 kişi karantinaya alındı
AA

Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan 51 kişiye yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma ve ihtiyati tedbir amaçlı karantina uygulandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapan 51 kişinin Marmara Okulunda hazırlanan özel mekanda 14 günlük karantina altına alındığını duyurdu.

Bezm, koronavirüsten korunma amacıyla karantinaya alınan 51 kişiye gerekli sağlık hizmetinin verileceğini aktardı.

Filistin'in Beytullahim ve Tulkerem bölgelerinde toplam 38 kişiye Kovid-19 tespiti konulurken, Gazze'de henüz böyle bir vaka teşhisinde bulunulmadı.

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