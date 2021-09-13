Gazze'de İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi

AA

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde toplanan onlarca kişi, "Direniş sizi yalnız bırakmayacak", "Ant olsun! Zincirleriniz kırılacak" yazılı dövizler taşıdı.

Eylemciler, İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden kaçan ancak daha sonra 4'ü yakalanan Filistinli tutukluların fotoğraflarının bulunduğu büyük bir pankart da açtı.

Gösteride konuşan Hamas yöneticisi Muşir el-Mısri, İsrail Hapishaneler İdaresinin Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri konusunda uyarıda bulundu.

"Esirler, direniş için öncelikli bir konudur." diyen Mısri, İsrail'e "esirlerden elini çekmesi" çağrısında bulundu.

- Firar eden 6 tutukludan 4'ü yakalandı

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak firar etmişti.

Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat henüz bulunamadı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.