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        Haberler Dünya Gazze'de İsrail helikopterinin düşmesi sonucu 2 asker öldü, 7 asker yaralandı | Dış Haberler

        Gazze'de İsrail helikopterinin düşmesi sonucu 2 asker öldü, 7 asker yaralandı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir helikopterinin düştüğünü ve 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 11:03 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:03
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        İsrail'in helikopteri düştü: 2 asker öldü
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        Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde, "yaralanan bir askeri hastaneye taşımak için inmeye çalışan bir helikopterin düştüğü" belirtildi.

        Düşen helikopterdeki 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yapılan ön incelemeye göre helikopterin düşmesinin “düşman ateşinden” kaynaklanmadığı iddia edildi.

        Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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