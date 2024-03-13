Gazze'deki STK'lardan hükümetlere çağrı: Karadan insani yardıma öncelik verin

İsrail ordusunun yardım girişini engellediği Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) ve insan hakları örgütleri, yetersiz beslenme ve hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin arttığına işaret ederek, hükümetlere ateşkes ve karadan insani yardıma öncelik vermeleri çağrısı yaptı.

Aralarında OXFAM, Amnesty International ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'nun da olduğu 25 STK'nın ortak yazılı açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım ihtiyacının havadan yapılan operasyonlarla karşılanamayacağı vurgulanarak, "(Hükümetlerin) Öncelikli sorumlulukları vahşet suçlarının işlenmesini önlemek ve acımasız bombardımana ve insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasını engelleyen kısıtlamalara son verilmesi için etkili siyasi baskı uygulamaktır" ifadesi kullanıldı. REKLAM Filistinlilerin aylardır temiz suya erişiminin olmadığına ve yemek bulamadıklarına dikkat çekilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki halkın "aylardır kriz düzeyinde açlıkla mücadele ettiği" belirtildi. "SAĞLIK SİSTEMİ TAMAMEN ÇÖKTÜ" Açıklamada, aralıksız süren bombalamalar nedeniyle sağlık sisteminin de tamamen çöktüğüne, yetersiz gıda, susuzluk ve benzeri hastalıklardan son haftalarda en az 20 çocuğun öldüğü kaydedildi.