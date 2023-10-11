Gazze Sivil Savunması: Ekiplerimiz yetersiz kalıyor İsrail savaş uçakları tarafından yoğun bombardıman altında olan Gazze Şeridi'nde pek çok evin yıkıldığını belirten Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, çok sayıda kişi hala enkaz altında olduğu için ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucunda yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu.

AA'nın haberine göre; Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de birçok bölgede yoğun hava saldırıları sebebiyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu belirtildi.

Yoğun bombardıman ve yıkılan evlerin çokluğundan dolayı sivil savunma ekiplerinin yetersiz kaldığı ve ellerinde yeterli ekipmanın olmadığı ifade edilen açıklamada, yıkılan evlerin enkazına acil müdahale edilemediği için ölü sayısının artma ihtimali olduğuna dikkat çekildi.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e Aksa Tufanı saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana, kentin tüm noktaları İsrail savaş uçakları tarafından yoğun bir şekilde bombalanmaya devam ediyor.