Dünyaca ünlü İrlandalı grup U2, İsrail'in Gazze'yi işgal planını dünyaya duyurmasının ardından bir açıklama yaparak, çatışmanın artık "bilinmeyen bir alana" ulaştığını belirtti.

U2'nun web sitesinde ve sosyal medyada paylaşılan ortak mesajda grup, "Herkes Gazze'de yaşananlardan uzun zamandır dehşete kapılmış durumda, ancak insani yardımların engellenmesi ve şimdi de Gazze Şehri'nin askeri olarak ele geçirilmesi planları, çatışmayı bilinmeyen bir alana taşıdı. Bölge siyaseti konusunda uzman değiliz, ancak dinleyicilerimizin her birimizin nerede durduğunu bilmesini istiyoruz" dedi.

YARDIM SÖZÜ VERDİLER

Efsanevi grubun üyeleri Bono, The Edge, Adam Clayton ve Larry Mullen Jr; Orta Doğu'da uzun süredir devam eden çatışma hakkında karmaşık duygularını ifade eden kendi bireysel açıklamalarını da kaleme aldı. Ayrıca grup, 'Filistinliler için Tıbbi Yardım' fonuna bağış yapma sözü verdi.

U2'nun solisti Bono, açıklamasında öncelikle Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği ve yaklaşık 1200 kişinin ölümüne, 251 kişinin rehin alınmasına yol açan saldırılardan bahsetti ve "Nova Müzik Festivali'nde İsraillilere yönelik tecavüz, cinayet ve kaçırılmanın şeytanca olduğunu" yazdı. Ancak, zaman geçtikçe "İsrail'in Hamas saldırısına karşı intikamının giderek daha orantısız ve Gazze'deki masum sivillerin hayatlarıyla daha az ilgili göründüğünü" de ekledi.

"İSRAİL'İN AKLINI BAŞINA ALMASINI UMUYORUM" Birleşmiş Milletler'e göre, 6 Ağustos itibarıyla çatışmalarda 61 binden fazla Filistinli öldürüldü. Cuma günü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümeti, Gazze Şehri'nin ele geçirilmesi planını onayladı. "Ülkeyi savunmak için yapılan haklı bir savaş ne zaman haksız bir toprak gaspına dönüştü?" diyen Bono, "İsrail'in aklını başına almasını umuyordum. Holokost deneyimiyle kavrulmuş ve şekillenmiş, yok edilme tehdidinin yalnızca bir korku değil, bir gerçek olduğunu anlayan bir halk için bahaneler üretiyordum" ifadesini kullandı. "Aynı zamanda Hamas'ın Filistin halkı olmadığını da anladım. Onlarca yıldır ötekileştirmeye, baskıya, işgale ve haklı olarak kendilerine ait olan toprakların sistematik olarak çalınmasına katlanan ve katlanmaya devam eden bir halk" diyen Bono, "Kendi tarihi baskı ve işgal deneyimimiz göz önüne alındığında, İrlanda'da bu kadar çok insanın onlarca yıldır Filistin halkı için adalet için kampanya yürütmesi şaşırtıcı değil" açıklamasını yaptı. "HİÇBİR HAKLI GEREKÇESİ YOK" Bono daha sonra Netanyahu'yu sert bir dille eleştirerek, "İsrail Hükümeti, İsrail ulusu değildir. Ancak bugün Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail Hükümeti, kesin ve net bir şekilde kınanmayı hak ediyor" dedi.