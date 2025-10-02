Gece müzeciliği 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılı gece müzeciliği sezonunda 550 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını duyurdu.

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gece müzeciliğimiz bu yıl da büyük bir ilgi gördü ve 1 Ekim itibarıyla sona erdi.

'Üç… İki… Bir…' Işıklar yandığında, tarih yeniden hayat buluyor... Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar; gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor.

Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor.

Gelen yoğun talep üzerine ise, Side Örenyeri, Galata Kulesi ve Efes Örenyeri’nde gece ziyaretlerini 2 Kasım’a kadar uzatıyoruz.

Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum."