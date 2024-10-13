Tedavi yöntemleri nelerdir?

Hem psikolojik hem de fiziksel açıdan sürdürülen sistemli bir süreçtir. Bu nedenle zaman alır. Diyetisyene başvurulup hazırlanan düzenli ve sağlıklı beslenme programını düzenli uygulamak gerekir. Gece yemek yeme isteğini bastırmak için bu programda mutlaka uyumadan iki ila üç saat önce bir ara öğün olmalıdır. Bu gece aşırı yeme ya da gece uyanıp yemek yeme isteğinin önüne geçilmesi için önemlidir.