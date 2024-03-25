Geçen yıla göre yüzde 56 büyüdü

Etkinlik biletlemesi firması Biletinial, 2024 yılına hızlı girdiğini açıkladı. 1 Ocak – 28 Şubat tarihlerini kapsayan dönemde 7 milyon 373 bilet satışı gerçekleştirerek, 2023 yılı aynı dönemine göre yüzde 56 büyüdüğünü duyuran firma, en çok artış kaydeden alanın yüzde 167,4 ile tiyatro olduğunu açıkladı.

Bir önceki yıla göre en büyük artışı kaydeden tiyatroyu, yüzde 188,36 ile opera ve bale, yüzde 115,93 artış ile müzik, yüzde 43,95 artış ile spor ve yüzde 42,11 ile sinema izledi.

Bu artışın bir diğer yansıması web sitesinin ziyaretçi sayılarında görüldü. 2024 yılında firmanın internet sitesinin tekil ziyaretçi sayısı yüzde 83 artırarak 13 milyon 257 bin tekil ziyaretçiye ulaştığı belirtildi. 2023 yılı aynı döneminde tekil ziyaretçi sayısı 7 milyon 232 bin olarak gerçekleşmişti.

2024’ÜN YENİ PROJE VE İŞBİRLİKLERİ Biletinial, faaliyet alanına yeni bir iş kolu olan sahne işletmeciliğini de eklediğini de açıkladı. Türkiye’nin en büyük yerli gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinden Torunlar GYO ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında İstanbul’da Torium Sahne ve MOİ Sahne (Mall of İstanbul) ile Antalya MOA Sahne (Mall of Antalya) salonlarının 2 yıllığına işletmesini üstlendi. Anlaşma kapsamında, sektöründe edindiği bilgi ve tecrübeyi Torunlar GYO portföyünde yer alan salonlara aktaracağı duyuruldu. Gerçekleştirilen kiralama anlaşması kapsamında sahneler artık Biletinial Torium Sahne, Biletinial MOİ Sahne ve Biletinial MOA sahne adıyla sanatseverlere hizmet verece Alanımızda edindiğimiz birikimi etkinlik salonlarına işletmeci olarak taşıyacağı vurgulandı.