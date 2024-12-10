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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gedson Fernandes: Fenerbahçe maçının önemini biliyorduk - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes: Fenerbahçe maçının önemini biliyorduk

        Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinin önemini bildiklerini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 18:47 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:47
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        "Fenerbahçe maçının önemini biliyorduk"
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        Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi" programına katılan Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "FENERBAHÇE DERBİSİNİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

        Rakipleri karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını anlatan Gedson Fernandes, "Karşılaşmadan önce Fenerbahçe maçının ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Camia için, taraftar için ne kadar önemli olduğunun bilincindeydik. Ona göre hazırlandık ve maça odaklandık. Fenerbahçe'ye karşı iyi bir zafer kazandık. Taraftarlarımıza da iyi bir hediye oldu. Şimdi de önümüzdeki en önemli maç olan Bodo/Glimt maçına hazırlanıyoruz, odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

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        Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu aktaran Portekizli futbolcu, "Beşiktaş'ın futbolcuları da büyük futbolcular. Biz çalışarak bu düşüşten çıkmasını başarabilecek oyuncularız. Zaten şu an onu yapıyoruz. Bunu dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Galibiyetten sonra biz hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        "SADECE SAHAYA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

        Takım olarak sahaya odaklandıklarını vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, "Bizim için önemli olan sahada yapılanlar. Dışarıda olanlar farklı işler. Bizim tek düşüncemiz sahada ne yapmak zorunda olduğumuz, maçları kazanmak için nasıl çalışmak zorunda olduğumuz. O yüzden hedeflerimize ilerlemek için sadece sahaya odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

        Sezona iyi başladıklarını hatırlatan Gedson Fernandes, şunları kaydetti:

        "Takım aslında bu sene iyi bir süreç de geçirdi. Bu iyi periyodu buralara daha çok taşımak isterdik. Fakat bir düşüş yaşadık. Bu düşüşün ardından biz oyuncu grubu olarak bir araya gelmek zorunda olduğumuzu hissettik. Beraber olduk ve bu şekilde çalışarak o iyi periyoda geri dönmenin sinyallerini verdik. Hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Fenerbahçe maçında gösterdiğimiz performansı ilerleyen maçlarda da göstereceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok iyi çalışıyoruz ve o maçta iyi bir reaksiyon da verdik. Böyle devam edecektir."

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