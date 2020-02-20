Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazin

Gel Dese Aşk dizisi ne zaman başlayacak? Gel Dese Aşk dizisi oyuncuları kimler? Konusu ne?

Atv ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik paylaşıyor. Peki Gel Dese Aşk oyuncuları kimler? Gel Dese Aşk konusu ne? Gel Dese Aşk ne zaman başlayacak?

Gel Dese Aşk

Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan'a ait olan "Gel Dese Aşk", ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte Gel Dese Aşk dizisi hakkında merak edilenler...

GEL DESE AŞK KONUSU

Dizi, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikâyesini seyirciyle buluşturacak. Çünkü kimse sınanmadığı Aşk'ın masumu değildir.

GEL DESE AŞK OYUNCULARI

- ERKAN PETEKKAYA
- ŞEBNEM BOZOKLU
- İLAYDA ÇEVİK
- ERTAN SABAN
- ÖYKÜ GÜRMAN
- UĞUR ÇAVUŞOĞLU
- TUĞÇE ERSOY
- YİĞİT KOÇAK

GEL DESE AŞK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gel Dese Aşk yakında ATV ekranlarında yerini alacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Müjdeli haber! Amine Gülşe hamile, Mesut Özil baba oluyor - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü çiftten müjdeli haber!
Baraj dizisi ne zaman başlayacak? Baraj dizisi oyuncuları kimler?
MAGAZİNBaraj dizisi oyuncuları kimler?
Linet'ten 'kalça' açıklaması: En küçük değişiklik göze batıyor - Magazin haberleri
MAGAZİN'En küçük değişiklik göze batıyor'
Ahmet Kural kaza sonrası ilk kez konuştu: Alkol... - Magazin haberleri
MAGAZİNKaza sonrası Ahmet Kural'dan flaş açıklama
SON DAKİKA! Ahmet Kural trafik kazası geçirdi! Magazin haberleri
MAGAZİNAhmet Kural trafik kazası geçirdi!
Aynur Aydın ile Aleyna Tilki arasındaki polemik büyüyor
MAGAZİNPolemik büyüyor
Hercai dizisinin yeni oyuncusu Ferzan Hekimoğlu kimdir?
MAGAZİNHercai'ye yeni oyuncu
Defne Samyeli'den flaş Cem Yılmaz hamlesi - Magazin haberleri
MAGAZİNVe Defne o fotoğrafları sildi
Oğulcan Engin-Ezgi Eyüboğlu aşkı belgelendi - Magazin haberleri
MAGAZİNAşk belgelendi
Onur Tuna'dan dlaş 'Tuvana Türkay' hamlesi - Magazin haberleri
MAGAZİNOnur Tuna'dan 'Tuvana' hamlesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X