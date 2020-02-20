Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan'a ait olan "Gel Dese Aşk", ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte Gel Dese Aşk dizisi hakkında merak edilenler...
GEL DESE AŞK KONUSU
Dizi, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikâyesini seyirciyle buluşturacak. Çünkü kimse sınanmadığı Aşk'ın masumu değildir.
— Gel Dese Aşk (@GelDeseAskATV) February 12, 2020
GEL DESE AŞK OYUNCULARI
- ERKAN PETEKKAYA
- ŞEBNEM BOZOKLU
- İLAYDA ÇEVİK
- ERTAN SABAN
- ÖYKÜ GÜRMAN
- UĞUR ÇAVUŞOĞLU
- TUĞÇE ERSOY
- YİĞİT KOÇAK
— Gel Dese Aşk (@GelDeseAskATV) February 18, 2020
GEL DESE AŞK NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gel Dese Aşk yakında ATV ekranlarında yerini alacak.
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