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'Geleceğe Dönüş' ekibi yeniden bir arada

1980'lerin meşhur bilimkurgu serisi 'Geleceğe Dönüş'ün (Back to the Future) oyuncuları Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ve Tom Wilson yeniden bir araya geldi

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  • 'Geleceğe Dönüş' oyuncuları yeniden bir arada - Magazin haberleri

    'En İyi Yönetmen Oscar'ı dahil sinema dünyasının birbirinden prestijli ödüllerini kucaklamayı başaran Robert Zemeckis'in imzasını taşıyan 'Geleceğe Dönüş' film serisi gişede de rekorlar kırmış ve tüm dünyada adeta bir fenomen haline gelmişti.
  • 'Geleceğe Dönüş' oyuncuları yeniden bir arada - Magazin haberleri

    'Geleceğe Dönüş' filminin oyuncuları yılları sonra yeniden bir araya geldi. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ve Tom Wilson, Portland Oregon’daki bir fuarda buluştular.
  • 'Geleceğe Dönüş' oyuncuları yeniden bir arada - Magazin haberleri

    Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ve Tom Wilson, birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. Thompson, gönderisinde "Vay be... Bugün #bttf ailemle en güzel zamanımı geçirdim" ifadelerine yer verdi. 
  • 'Geleceğe Dönüş' oyuncuları yeniden bir arada - Magazin haberleri

    'GELECEĞE DÖNÜŞ' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

    1985 yapımı 'Geleceğe Dönüş' filmi, Marty McFly’ın (Michael J. Fox) arkadaşı Doc Brown’ın (Christopher Lloyd) yaptığı bir araçla zamanda yolculuk yapar. McFly, bir yanlışlık sonucu kendini annesi ve babasının tanıştığı dönemde bulur ve Wilson’ın canlandırdığı kabadayı Biff Tannen gibi bir bela ile karşı karşıya kalır.
  • 'Geleceğe Dönüş' oyuncuları yeniden bir arada - Magazin haberleri

    Hayranlar, unutulmaz serinin dördüncü bir filmi olması için beklentiler içinde olsa da Michael J. Fox'a 1991'de Parkinson hastalığı teşhis edildiği için böyle bir plan yapılsa bile projede yer alması pek mümkün değil.

    Fotoğraflar: Mega, Avalon, AP

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