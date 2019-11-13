Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılı işgücü piyasası araştırma sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde 90 bin işyeri ziyaret edilerek gerçekleştirilen araştırma ile işgücü piyasasının ihtiyaçları tespit ediliyor, temininde güçlük çekilen meslekler belirleniyor, gelecek dönem eğilimleri tahmin ediliyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’de toplam istihdamın yüzde 28.9’u imalat sanayiinde, yüzde 22.2’si de toptan ve perakende ticaret sektöründe yer alıyor. Ülkedeki toplam çalışanların yarıdan fazlası bu iki sektörde bulunuyor.

Toplam 5 bin 740 farklı meslekte istihdam araştırması yapıldı. Erkekler 5 bin 588, kadınlar da 4 bin 107 farklı meslekte çalışıyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde çalışan sayısının en fazla olduğu meslek satış danışmanlığı olurken, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ile eğitim sektörlerinde kadın çalışan sayısı erkeklerden daha fazla.

329 BİN 285 KİŞİLİK AÇIK İŞ

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 329 bin 285 kişilik açık iş bulunuyor. Her 100 işyerinden 8.4’ünde açık iş var. Açık iş pozisyonlarının 117 bin 135’i imalat; 76 bin 71’i toptan ve perakende ticaret; 41 bin 506’sı konaklama ve yiyecek hizmeti; 18 bin 238’i ise inşaat sektöründe yer alıyor.

En çok aranan meslek kadınlarda makineci, erkeklerde üretim imal işçisi oldu. En çok aranan 10 meslek şöyle sıralandı:

Makineci (Dikiş)

Garson (Servis elemanı)

Satış danışmanı / uzmanı

Üretim imal işçisi

Temizlik görevlisi

Ortacı/ayakçı (tekstil)

Pazarlamacı

Sevkiyat görevlisi

Konfeksiyon işçisi

Kasiyer

HANGİ ÜNİVERSİTE MEZUNLARI ARANIYOR?

Yükseköğretim mezunları için açık iş bulunan ilk 10 meslek şöyle:

Pazarlamacı

Yazılım mühendisi

Satış danışmanı / uzmanı

Makine mühendisi

Muhasebeci

İthalat – ihracat sorumlusu

İngilizce öğretmeni

Ön muhasebeci

Bilgisayar mühendisi

Zihinsel engelliler öğretmeni

Bilgi ve iletişim sektöründe açık iş olan ilk 10 meslek ise şöyle:

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

Satış danışmanı / uzmanı

Yazılım destek uzmanı

Bilgisayar mühendisi

Bilgi teknoloji danışmanı

Yazılım geliştiricisi

Yazılım mühendisi

Bilgisayar programcısı

Elektrik-elektronik mühendisi

İş analisti

AÇIK İŞLERDE EN FAZLA ARANAN 10 BECERİ NEDİR?

İşverenlerin açık işlerinde aradıkları beceriler sırasıyla şöyle:

Yeterli mesleki / teknik bilgi ve tecrübe

Fiziki ve bedensel yeterlilik

Takım çalışması

İletişim ve ifade yeteneği

Sorun çözme ve inisiyatif alabilme

Bilgisayar kullanımı

İkna kabiliyeti ve pazarlama gücü

Analitik düşünebilme

Yenilikçi düşünce yeteneği

Yabancı dil

İlk beş sıra ile en sonda yer alan yabancı dil geçen seneki araştırmaya göre değişmedi. Bilgisayar kullanımı ve ikna kabiliyeti bu sene öne çıkan beceriler arasında yer aldı.

Yeterli mesleki/teknik bilgi ve tecrübe becerisinin önde olduğu sektörlerin başında imalat, ulaştırma ve depolama ile eğitim geliyor.

GENÇLERDE PRATİK BECERİ ARANIYOR

İşverenler gençlerin istihdamında ise en çok pratik beceriyi önemsiyor. Bunu tecrübe, referans, teorik bilgi, son olarak da diploma/sertifika izliyor.

İşverenlerin bir yıl içinde en fazla istihdam artışı beklediği meslek inşaat işçisi, garson, üretim imal işçisi, yük taşıma şoförü, soğuk demirci, makineci, satış danışmanı / uzmanı, temizlik görevlisi, pazarlamacı ve güvenlik görevlisi oldu.

7 İŞVERENDEN 1’İ ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK YAŞIYOR

Türkiye genelinde her 7 işverenden 1’i eleman temininde güçlük çektiğini belirtti. Güçlük çekilme nedenlerinin en önemlisi mesleki beceri ve tecrübe eksikliği oldu. Yüksek ücret istenmesi, çalışma ortamının ve koşulların beğenilmemesi, tehlikeli bir meslek olması veya vardiyalı çalışma olması da eleman temininde güçlük yaratıyor.

GELECEK 10 YILDA ÖN PLANA ÇIKACAK MESLEKLER NELER?

İşverenlere gelecek 10 yılda ön plana çıkmasını bekledikleri meslekler de soruldu. Verilen cevaplar, geleceğin ­aranan mesleklerinde sanayi 4.0 gelişmelerinin etkili olduğunu gösterdi. İşte o meslekler:

3 boyutlu katı model teknikeri / mühendisi

3d üretim mühendisi / render uzmanı

Bilişim uzmanı

Biyomedikal mühendisliği

Bütünleyici tıp uzmanı

Drone operatörü

Elektronik pazarlama elemanı

Endüstriyel otomasyon teknikeri

Hibrit araç uzmanı

Homologasyon uzmanı

İklimlendirme teknisyeni / teknikeri

İnovasyon mühendisliği

Nano teknoloji mühendisliği

Network güvenlik uzmanı

Otonom araç mühendisi

Robotik cerrahi

Robotik kodlama eğitmenliği

Siber güvenlik uzmanı

Sürdürülebilir enerji mühendisliği

Uzay teknolojileri uzmanı

Veri analisti

Yapay zeka programcısı

Yazılım mühendisi

Yenilenebilir enerji sistemleri mühendisi

EĞİTİM PART TİME ÇALIŞANLARA EMANET

Part time çalışmanın daha çok yiyecek içecek ve konaklama sektörlerinde olduğu düşünülür. Araştırmaya göre, Türkiye’de part time çalışma yapan işyeri oranının en yüksek olduğu sektör eğitim.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı yapılan işyerleri ise vardiyalı çalışmanın en yüksek olduğu yerler olarak öne çıktı.

İhracat yapan işyeri oranı en yüksek olan sektör ise madencilik ve taş ocakçılığı.

İŞYERLERİNİN YÜZDE 5.4’ÜNDE AR-GE YAPILIYOR

Türkiye genelinde AR-GE yapan işyerlerinin oranı 2018 yılı raporu ile aynı kalmakla birlikte 20 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinin AR-GE’ye yöneliminde olumlu gelişme gözleniyor.

En fazla AR-GE’nin yapıldığı bilgi ve iletişim sektöründeki araştırma geliştirme çalışması yürüten işyerlerinin oranı geçen yıl yüzde 33.5 iken bu yıl yüzde 41.7’ye çıktı. Bu oran imalat sanayinde yüzde 31.2’den 34.3’e, ekonomiye en fazla katma değer yaratma potansiyeli bulunan sektörlerden madencilikte ise yüzde 16.9’dan yüzde 24.6’ya yükseldi.

YATIRIM EĞİLİMİ AZALDI

Bir yıl içinde yatırım yapmayı planladığını belirten işyerlerinin oranı geçen yıl yüzde 12.8 iken bu yıl yüzde 10’a geriledi. Geçen yıl bilgi ve iletişim sektöründeki işyerlerinin yüzde 20’si bir yıl içinde yatırım yapacağını belirtirken, 2019’da bu sektördeki oran yüzde 19.7’de kaldı. Yatırım yapacağını belirtenlerin oranı madencilik sektöründe yüzde 22.5’ten 15.9’a, imalat sektöründe ise yüzde 20.7’den 15.7’ye geriledi.

Yatırımlar sonucu Türkiye genelinde 1 milyon 105 bin kişilik istihdam artışı öngörülürken, bir yıl içinde 970 bin kişilik istihdam artışı bekleniyor. Yatırım yapmayı planlayan işverenlerin yüzde 65.7’si yeni yatırım değil ilave yatırım yapacağını belirtti. Bilgi ve iletişim ile finans ve sigorta sektörlerinde stratejik yatırımlar öne çıktı. Yatırımlar sonucu en fazla istihdam artışı beklenen iller ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya olacak.