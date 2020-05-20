Geleneksel Aksu Festivali sembolik olarak kutlandı

AA

Giresun Belediyesinin, yöreye özgü birtakım geleneklerin yaşatılması amacıyla bu yıl 43'üncüsünü gerçekleştirmeyi planladığı festival, koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı.

Aksu deresi festival alanında Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile bazı vatandaşlar tarafından, dilek tutma, dereye 7 çift, bir tek taş atma ve sac ayaktan geçme gelenekleri sembolik olarak yerine getirildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınını sadece ülke olarak değil, bütün dünyanın atlatmasını dilediğini söyledi.

Son 16 gün içerisinde Giresun'da iki vaka tespit edildiğini ifade eden Sarıfakıoğulları, bu başarının arkasında vatandaşları kurallara harfiyen uymasının yeraldığını kaydetti.

Giresun halkından biraz daha gayret ve sabır göstermelerini isteyen Sarıfakıoğulları, şöyle konuştu:

"Hem kişisel hijyenini tam anlamıyla sağlayan, sosyal izolasyona uyan, sosyal mesafe kurallarına riayet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sağlık çalışanlarımıza, sosyal vefa destek grubu üyelerimize, emniyet, jandarma, din görevlerimize, Milli Eğitim görevlerimize, tüm görev yapan kamu görevlilerine, fahri çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah sonuna geldik Giresun olarak. Allah'ın izniyle biraz daha gayret ve sabır edelim. İnşallah bu hastalığı hep beraber bertaraf edelim."

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise gelenekleri yaşatmanın güzel olduğunu belirtti.

Aydın, sürecin bir an önce sonlanmasını dileğinde ve temennisinde bulunduğunu söyledi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da açıklamasında, Aksu Festivalinin yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Şenlikoğlu, bu yıl virüs nedeniyle yapılamayan festivalin geleneklerinin temsilen yerine getirilmesi ve yaşatılmasını amaçladıklarını dile getirerek, "Hepimizin ortak dileğidir, bu sıkıntılı, bu virüs döneminin hayırlısıyla ortadan kalmasını diliyoruz." dedi.

Giresun'da, Hicri takvime göre 7 Mayıs yazın müjdecisi olarak kutlanıyor.