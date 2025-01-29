Gelibolu'da "E-Ruhsat Projesi" tanıtıldı

Gelibolu Belediyesi'nin hayata geçirdiği "E-Ruhsat Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyenin meclis salonunda düzenlenen toplantıya ilçede faaliyet gösteren proje müellifleri, mimarlar ve mühendislerin katıldı.

Toplantıda, proje sayesinde ruhsat işlemlerinin belediyeye gelmeden de yapılabileceği anlatıldı.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı konuşmada, projenin 1 Şubat'ta başlayacağını belirterek, "Artık ruhsat işlemleri daha hızlı, daha şeffaf, takip edilebilir ve dijital ortamda yapılabilecek. Şehrimizi daha güçlü bir geleceğe taşımak için dijital dönüşümü hep birlikte sahiplenelim" dedi.