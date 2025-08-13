'Gelin Evi', sürpriz hediyelerle başlıyor

Hafta içi her gün SHOW TV’de ekrana gelen 'Gelin Evi'nde birbirinden iddialı ve hamarat gelinler, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar pek çok alanda yarışırken, altından küçük ev aletlerine kadar çeşit çeşit hediye veriliyor. Cuma günü büyük oylamada ise birinci olan gelin 150 bin lira kazanarak haftayı kapatacak.

'Gelin Evi'nde yarışmacı olmak için başvurunuzu hemen yapın; altınların, küçük ev aletlerinin ve 150 bin liralık büyük ödülün sahibi siz olun.

'Gelin Evi', 25 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 12.30'da SHOW TV'de.

İşte Gelin Evi’nin Tanıtımı;