Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Gelin Evi', sürpriz hediyelerle başlıyor

        'Gelin Evi', sürpriz hediyelerle başlıyor

        SHOW TV'nin 9 sezondur devam eden fenomen yarışma programı 'Gelin Evi', yeni sunucusu Buse Varol ile 25 Ağustos Pazartesi günü izleyicisine kavuşuyor. 'Gelin Evi'nde bu sezon yenilikler bitmiyor. 9'uncu sezonda yarışmaya katılan herkese bir çeyrek altın hediye edilirken haftalık büyük ödül de tam 150 bin lira oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 16:56 Güncelleme: 13.08.2025 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürpriz hediyelerle başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hafta içi her gün SHOW TV’de ekrana gelen 'Gelin Evi'nde birbirinden iddialı ve hamarat gelinler, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar pek çok alanda yarışırken, altından küçük ev aletlerine kadar çeşit çeşit hediye veriliyor. Cuma günü büyük oylamada ise birinci olan gelin 150 bin lira kazanarak haftayı kapatacak.

        'Gelin Evi'nde yarışmacı olmak için başvurunuzu hemen yapın; altınların, küçük ev aletlerinin ve 150 bin liralık büyük ödülün sahibi siz olun.

        'Gelin Evi', 25 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 12.30'da SHOW TV'de.

        İşte Gelin Evi’nin Tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gelin Evi
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu