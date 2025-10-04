Gelin Takımı filminin konusu ve oyuncuları: Gelin Takımı filmi ne zaman çekildi?
Gelin Takımı filmi, beyaz perdenin ardından 4 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Doğa Can Anafarta, Ayşe Balıbey Tanıl'ın kaleme aldığın filmin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Gelin Takımı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Gelin Takımı filminin konusu ve oyuncuları...
Gelin Takımı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünü, Mehmet Günsür, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Peki, "Gelin Takımı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin Takımı ne zaman çekildi?" İşte Gelin Takımı filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
GELİN TAKIMI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ayça, Selin, Berrin ve Deniz birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan dört yakın arkadaştır. Kısa bir süre sonra evlenecek olan Berrin için bekarlığa veda partisi düzenlemek isteyen Ayça, bunun için düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz'ın da onlara katılmasıyla unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan arkadaşlar, hesaplaşmalar, ihanetler ve yanlış anlaşılmaların ortasında kendilerini beklenmedik bir maceranın içerisinde bulurlar.
GELİN TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?
Seda Bakan
Şebnem Bozoklu
Ecem Erkek
Nilperi Şahinkaya
Mehmet Günsür
Fırat Çelik
Ali Yoğurtçuoğlu
Doğan Bayraktar
Ayşenil Şamlıoğlu