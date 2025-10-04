Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gelin Takımı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin Takımı ne zaman çekildi?

        Gelin Takımı filminin konusu ve oyuncuları: Gelin Takımı filmi ne zaman çekildi?

        Gelin Takımı filmi, beyaz perdenin ardından 4 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Doğa Can Anafarta, Ayşe Balıbey Tanıl'ın kaleme aldığın filmin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Gelin Takımı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Gelin Takımı filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 18:06 Güncelleme: 04.10.2025 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gelin Takımı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünü, Mehmet Günsür, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya, Şebnem Bozoklu'nun paylaştığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Peki, "Gelin Takımı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin Takımı ne zaman çekildi?" İşte Gelin Takımı filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        GELİN TAKIMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Ayça, Selin, Berrin ve Deniz birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip olan dört yakın arkadaştır. Kısa bir süre sonra evlenecek olan Berrin için bekarlığa veda partisi düzenlemek isteyen Ayça, bunun için düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz'ın da onlara katılmasıyla unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan arkadaşlar, hesaplaşmalar, ihanetler ve yanlış anlaşılmaların ortasında kendilerini beklenmedik bir maceranın içerisinde bulurlar.

        3

        GELİN TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?

        Seda Bakan

        Şebnem Bozoklu

        Ecem Erkek

        Nilperi Şahinkaya

        Mehmet Günsür

        Fırat Çelik

        Ali Yoğurtçuoğlu

        Doğan Bayraktar

        Ayşenil Şamlıoğlu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?