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        Gelin ve damat kaza yaptı

        Kocaeli'de fotoğraf çekimi için yola çıkan gelin ve damat düğüne saatler kala kaza yaptı. Kazada damatla birlikte 5 kişi yaralanırken, gelin ise şans eseri yara almadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 19:14 Güncelleme: 06.07.2024 - 19:14
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        Gelin ve damat kaza yaptı
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        İHA'nın haberine göre; kaza, Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkii D-100 Karayolu bağlantı yolu İstanbul İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı.

        Araçta bulunan sürücü Enes B., Azar S., Kenan H., Yunus B. ve damat Adem B. yaralandı. Gelin Sebanur A. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılar gelin ve damadın akşam saatlerinde Gebze'de düğünleri olduğu, fotoğraf çekimi için başka bir araçla yola çıktıkları öğrenildi.

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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