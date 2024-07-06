Gelin ve damat kaza yaptı

İHA'nın haberine göre; kaza, Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkii D-100 Karayolu bağlantı yolu İstanbul İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılar gelin ve damadın akşam saatlerinde Gebze'de düğünleri olduğu, fotoğraf çekimi için başka bir araçla yola çıktıkları öğrenildi.

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*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.