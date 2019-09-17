Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde 10 gün önce bir apartmanın bodrum katında uğradığı işkence nedeniyle çene kemiği kırılan ve aldığı darbelerle kafasında ödemler oluşan bir kedi bulunmuştu. Bu işkenceyi yapanlar kedinin kanı ile sokak çeşmesine Arapça "Kavuşmak" anlamına gelen bir kelime yazmışlardı.

Konya halkı bu olayın şokunu atlatmaya çalışırken önceki gün Meram Kozağaç Mahallesi'nden bir hayvana şiddet haberi geldi. Bir gelincik öldürülerek boynundan ve ayaklarından Hatıp Caddesi üzerindeki yön levhasına asılmış halde bulundu. Vahşeti gören bir kişi çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi. Fotoğrafın yayılması üzerine sosyal medyada tepki büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin geldiği sırada direkten indirilmiş halde kurumuş otların arasında bulunan gelincik, poşete konularak götürüldü. Direkten vatandaşlar tarafından indirildiği düşünülen gelinciğin kim tarafından asıldığı henüz belirlenemedi.