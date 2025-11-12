Gelini darp etti iddiası! Yaşlı kadın hayatını kaybetti!

Ankara'da gelini tarafından darp edildiği iddia edilen yaşlı kadın, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre korkunç olay, 18 Ekim akşamı bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi F.S. (64) ve kayınvalidesi Nadiye S.'yi (86) darp etti.

GÖZALTINA ALINDI

Uğradığı saldırı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Nadiye S., tüm müdahalelere rağmen iki hafta sonra hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verilirken, gelini A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Emniyette ifadesi alınan F.S.'nin, eşinin kendisini ve annesini sürekli darp ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Şüpheli A.S.'nin ise iddiaları reddederek, şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.