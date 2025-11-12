Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Gelini darp etti iddiası! Yaşlı kadın hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Gelini darp etti iddiası! Yaşlı kadın hayatını kaybetti!

        Başkentte gelininin darp ettiği ileri sürülen 86 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturmada da A.S. adlı kadın gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:55 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:55
        Gelini darp etti iddiası! Yaşlı kadın öldü!
        Ankara'da gelini tarafından darp edildiği iddia edilen yaşlı kadın, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre korkunç olay, 18 Ekim akşamı bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi F.S. (64) ve kayınvalidesi Nadiye S.'yi (86) darp etti.

        GÖZALTINA ALINDI

        Uğradığı saldırı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Nadiye S., tüm müdahalelere rağmen iki hafta sonra hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verilirken, gelini A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

        Emniyette ifadesi alınan F.S.'nin, eşinin kendisini ve annesini sürekli darp ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Şüpheli A.S.'nin ise iddiaları reddederek, şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

