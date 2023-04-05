Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumu ile ekranlara geliyor. Haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve bileziklerin sahibi merak ediliyor. İşte bugün Gelinim Mutfakta'da son durum...