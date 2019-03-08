8 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve kim elendi? Şeklindeki sorular seyircisi tarafından merak konusu oldu. Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da bu hafta da kıyasıya bir yarış söz konusu. Bugünün Kadınlar Günü olması sebebiyle final heyecanı da bir o kadar görkemli oldu. Gelinler Tavada ballı kadayıf böreği yapmak için büyük çaba sarfetti. Peki, 5 altın bileziğin sahibi kim oldu? Gelinim Mutfakta yarışmasına kim veda etti. İşte detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi verilen puanların ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanı alıp 5 altıon bileziğe sahip olan gelin ise, 67 puanla Güneş Kılıç oluyor. Güneş günün de birincisi olarak çeyrek altın sahibi oldu. Ezgi ise ikinci, Gülcan ile Nergis sonuncu oldu. En düşük puanı alan ise Nergis aldı.
GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta haftanın en düşük puanı alan isim 52 puanla Nergis ve kayınvalidesi Filiz Hanım oluyor. Nergis ile Filiz Hanım yarışma arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına boğuldular.
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kaynanalar, gelinlerin odasına girerek onlara yarışma teklif ettiler. Çocukluk zamanlarındaki oyunlar ile yarışacak olmanın mutluluğu ile gelinler bu teklifi kabul ettiler. İki taraf da yarışma alanındaki yerlerini aldılar. İlk yarışanlar Reyhan Hanım ve gelini ezgi oldu. Aralarında çuval yarışı yapan gelin kaynana izleyenlere eğlenceli anlar yaşattılar. Sonra sahneye Besime Hanım ve Gülcan çıktı. Onlar aralarında kaşıkla yumurta taşıma oyunu oynadılar. Gülderen Hanım ve gelini Güneş ise, el kızartmaca oynadılar. Son olarak Filiz Hanım ve gelini Nergis yoğurt içinde altın bulmaca oynadılar. Tüm oyunlar sonrasın gelinler kaynanaları 3-1 yenerek galip geldiler. Fatih Ürek gelinlere birincilik ödülünü pasta keserek verdi.
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