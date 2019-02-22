Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan 245. bölümünde belli oldu. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde gelinlerin arasındaki çekişme arttı. Kayınvalideler gelinler arasında yaptığı ankette, en kendini beğenen, en kaprisli insan olarak Gülcan'ı seçtiler. Ezgi ile Gülcan arasındaki gerginlik yine had safhaya ulaştı. Ezgi Gülcan'ı fırsatçı olmakla suçladı. Peki yarışmaya kim veda etti? İşte Gelinim Mutfakta 22 Şubat son bölüm detayları...
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın birincisi 69 puan alarak 5 altın bileziği kazanan gelin Nergis oldu.
GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim ise 46 puanla Bircan oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün en düşük puanını alan gelin
Nergis: 8 puan
Gülcan: 11 puan
Günün en yüksek puanını alan gelin
Ezgi: 13 puan
Bircan: 12 puan
Ezgi çeyrek altının sahibi oldu ve toplamda 29 çeyrek altını olmuş oldu.
Haftanın en düşük puanını alan gelin,
Bircan ve Ezgi
Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden gelin ise 46 puanla Bircan oldu.
Ezgi ise, 57 puan aldı.
Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin ise, 69 puanla Nergis oldu
(Gelinim Mutfakta 22 Şubat ile ilgili detaylar haberimizde)
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