Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Haftanın birincisi bugün belli olurken elenen ismi de en düşük puanı alarak eleniyor. Gelinim Mutfakta Aslı Hünel'in sunumuyla haftanın finaliyle gündemde. Yarışmada günün en iyi puanını toplayan gelin çeyrek altın kazanıyor.birincisine çeyrek altın, hafta birincisine 10 altın bilezik veriliyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 25 Nisan Gelinim Mutfakta büyük ödülü kim aldı?