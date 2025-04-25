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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 25 Nisan Gelinim Mutfakta büyük ödülü kim aldı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 25 Nisan Gelinim Mutfakta büyük ödülü kim aldı?

        Kanal D ekranlarında Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklanıyor. Haftanın finalinde sadece bir gelin birinci olup büyük ödüle kavuşuyor. En düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Gün birincisine çeyrek altın, hafta birincisine 10 altın bilezik veriliyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, büyük ödülü kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:01
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        Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Haftanın birincisi bugün belli olurken elenen ismi de en düşük puanı alarak eleniyor. Gelinim Mutfakta Aslı Hünel'in sunumuyla haftanın finaliyle gündemde. Yarışmada günün en iyi puanını toplayan gelin çeyrek altın kazanıyor.birincisine çeyrek altın, hafta birincisine 10 altın bilezik veriliyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 25 Nisan Gelinim Mutfakta büyük ödülü kim aldı?

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim bugün belli olacak.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 NİSAN 2025

        Gelinim Mutfakta 25 Nisan puan durumu henüz belli olmadı. Ancak 24 Nisan günü tablo şöyle oldu:

        EZGİ- 22 puan

        LARA- 19 puan

        ASENA- 12 puan

        SAHRA- 8 puan

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