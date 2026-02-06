Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. En son Gelinim Mutfakta’da çeyrek altının sahibi Gözde oldu. Puan durumuna göre günün birincisi açıklanacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 6 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?