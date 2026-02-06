Habertürk
        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 6 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 6 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bugün tarifi en iyi yapan gelin çeyrek altını yakasına takacak. Gelinim Mutfaka'da bugün en düşük puan alan gelin ise elenerek yarışmaya veda edecek. Finale son bir gün kala Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Gözde oldu. Peki, 6 Şubat 2026 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

        Giriş: 06.02.2026 - 10:48 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:48
        1

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. En son Gelinim Mutfakta’da çeyrek altının sahibi Gözde oldu. Puan durumuna göre günün birincisi açıklanacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 6 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        2

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        5 Şubat finale son bir gün kala Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Gözde oldu. Gelinim Mutfakta günün birincisi Tuğba ve Alime olurken, ikilinin arasındaki kurayı ise Tuğba kazandı.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 5 ŞUBAT 2026

        Gözde- 16 puan

        Huriye- 15 puan

        Alime- 14 puan

        Tuğba- 14 puan

