Gelinim Mutfakta puan durumu 15 Aralık 2023: Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altını ve bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta puan durumu 15 Aralık 2023: Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altını ve bileziği kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve altın bileziği kazanan isim ile günün puan durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Asiye Hanım hastaneye kaldırılması sebebiyle puan kullanamamıştı. Haftanın birincisi olan Tuğba, Asiye Kayınvalide'nin hastanede olması sebebiyle 10 altın bileziği reddetmişti. Bu sebepten dolayı Gelinim Mutfakta'da bugün büyük ödül 20 altın bilezik olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...