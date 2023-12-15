Gelinim Mutfakta puan durumu: 15 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve bileziği kim aldı?
Gelinim Mutfakta'da bir final günü heyecanı daha izleyicileri ekran başına kilitledi. Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan yarışmada bugün çeyrek altın ile bileziklerin sahipleri ve yarışmaya veda edecek gelin belli oluyor. İşte, 15 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...
Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve altın bileziği kazanan isim ile günün puan durumu merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta Asiye Hanım hastaneye kaldırılması sebebiyle puan kullanamamıştı. Haftanın birincisi olan Tuğba, Asiye Kayınvalide'nin hastanede olması sebebiyle 10 altın bileziği reddetmişti. Bu sebepten dolayı Gelinim Mutfakta'da bugün büyük ödül 20 altın bilezik olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Haftanın en yüksek puanını elde ederek 20 altın bileziği almaya hak kazanan gelin henüz belli olmadı. Çeyrek altın ve bileziklerin sahipleri açıklandığında haberimize eklenecek.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen yarışmacı henüz açıklanmadı. Yarışmaya veda eden gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecek.