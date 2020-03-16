Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Mart 2020'de yayınlanan 481. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Rümeysa-Nezahat çiftleri "Havuçlu ve Kabaklı Tart" için yarıştılar!

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin 14 puanla Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 16 MART 2020

Günün en düşük puanını alan gelin 8 puanla Ezgi

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Elif

Rümeysa 13 puanda