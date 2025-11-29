Geliş (Arrival) filminin konusu ve oyuncuları: Geliş ne zaman çekildi?
Geliş (Arrival) filmi, beyaz perdenin ardından 29 Kasım Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Eric Heisserer'in kaleme aldığı film, Denis Villeneuve tarafından sinema perdesine aktarıldı. Ted Chiang'in Story of Your Life adlı kısa öyküsünden uyarlanan film, 2016 yılında vizyona girdi. Peki, "Geliş (Arrival) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Geliş filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
GELİŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dünyanın 12 farklı bölgesine uzay filoları inmiştir. Her gün olduğu gibi üniversitede ders veren ve insanların haber kanallarına bakmasına aldırış etmeyen dil bilimci Doktor Louise Banks, üniversite yönetimince derslerin iptal edildiğini öğrenir ve haber kanalını açıp bu can sıkıcı olayın ne olduğuna bakar. Haber kanalları, dünyanın 12 farklı bölgesine nereden geldiği anlaşılamayan uzay filolarının indiğini ve dünyada panik oluştuğunu aktarmaktadır. Uzaylı istilası korkusu, halkı etkilemiştir. Louise Banks, ertesi gün üniversiteye gelir. Üniversitede kimsenin olmadığını görünce kendi odasına gider ve dinlenir. Çok geçmeden bir Amerikan askeri, Louise Banks'e kasetten uzaylıların sesini dinletir ve bu durum karşısında Louise Banks işin ciddiyetini fark eder. Asker, Louise'in bu dili çözmesi ve iletişim kurması için onu göreve alır. Louise, bir gece vakti helikopterle Amerika'daki filonun yakınlarına kurulmuş askeri üsse gider. Asker, bir fizikçi olan Ian Donnelly'i Louise Banks ile birlikte getirmiştir. Fizikçi ve dil bilimci bu iki kişi; filonun içine girip uzaylılara çeşitli yollarla insanların dilini öğretecek, uzaylıların dilini öğrenecek ve asıl sorulması gereken "Bu dünyaya niçin geldiniz?" sorusunu yöneltmeye çalışacaklardır.
GELİŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Amy Adams - Dr. Louise Banks
Jeremy Renner - Ian Donnelly
Forest Whitaker - Albay Weber
Michael Stuhlbarg - Ajan Halpern
Tzi Ma - General Shang
Mark O'Brien - Yüzbaşı Marks