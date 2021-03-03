Gelişimleri hızlandırılan kuzular, ekonomiye erken kazandırılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Gelişimleri hızlandırılan kuzular, ekonomiye erken kazandırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulamaya konulan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Afyonkarahisar Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin destek verdiği "Halk Elinde Islah Projesi"yle gen transferi yapılan "pırlak" ve "ramlıç" cinsi koyunların et verimliliği artırılırken, kuzular da 6-8 aylık olduklarında damızlık kullanılabiliyor.

Gelişimleri hızlandırılan kuzular, ekonomiye erken kazandırılıyor
AA

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulamaya konulan, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Afyonkarahisar Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin destek verdiği "Halk Elinde Islah Projesi"yle gen transferi yapılan "pırlak" ve "ramlıç" cinsi koyunların et verimliliği artırılırken, kuzular da 6-8 aylık olduklarında damızlık kullanılabiliyor.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) hayata geçirdiği "Halk Elinde Islah Projeleri" kapsamında Afyonkarahisar'ın önemli koyun varlıklarından olan "pırlak", dağlıç" ve "ramlıç" türlerinde ıslah çalışmaları yapılırken, bu ırkların canlı ağırlık ve kuzu veriminde önemli gelişmeler sağlandı.

AKÜ Veterinerlik Fakültesi Zooteknik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekerli, AA muhabirine, yürüttükleri projede ana hedeflerinin ramlıç ve pırlak ırkını daha da geliştirebilmek olduğunu söyledi.

Bu amaçla Türkiye'de bulunmayan fakat dünyaca tanınmış ticari ırk olan tekselde bulunan çifte kaslanma genini, bu yerli iki ırka aktarmayı başardıklarını ifade eden Tekerli, "Projeye ilk başladığımız zaman kuzuların sütten kesim ağırlıkları 14-25 kilogram arasında değişirken bugün pek çok sürümüzde ortalama sütten kesim ağırlığımız 28-30 kilogram hatta 40-45 kilogramda sütten kesilen kuzularımız var." diye konuştu.

Bir zamanlar 40-50 kilogram olan pırlak koyunların artık 60 kilogramın üzerinde ağırlığa ulaştıklarını kaydeden Tekerli, şunları söyledi:

"Koçlar da 90 kilogramın üzerine çıkıyor, 110 kilogramın üzerinde koç sahibi olan çok sayıda ramlıç yetiştiricisi var. Yetiştiriciler kuzularının 30 kilogram üzerinde sütten kesildiklerini ve 6-8 aylık olduklarında artık rahatlıkla damızlıkta kullanılabileceğini görüyor. Sütten kesimde 40 kilogram olan kuzular bu yetiştiriciler açısından artık olağan dışı değil. Bu koyunlar ergin canlı ağırlıklarıdır.

'Çifte kaslanma' yani 'myostatin' geni etkisi ile fazladan kas gelişimi sağlanır. Böylece hayvan başına kırmızı et üretimi artırılabilir. Myostatin geninin aktarılması ile ilgili projelerin ilki 2015'te başlatılmış ve 2019'da ilk sonuçlar alınmıştır. Genin yayılması için çalışmalar devam etmektedir."

- "Ülke hayvancılığına hizmet etmek istiyoruz"

Proje kapsamında gen aktarılan koyunların 50 kilogramdan 65-70 kilograma çıktığını, koçlarda ise 120 kilograma ulaşanların olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tekerli, şöyle konuştu:

"Kuzuların erken gelişme kabiliyetleri de tetiklenmek suretiyle artık 15 aylık olmalarını beklemeden, 8 aylıkken tohumlamak suretiyle kuzu alınabilmesi sağlandı. Böylece daha erken ekonomiye girmeleri sağlanmış oldu. Bunları yaparken laboratuvarlarda araç ve gereçlerden de yararlandık. Aynı zamanda moleküler düzeyde de bu hayvanların DNA'larına bakmak suretiyle bizim için en uygun olan bireylerin seçilmesi ve yetiştirilmesi için bir çalışmada yürüttük. Bu şekilde en yüksek ve en ileri teknolojiyi kullanarak ülke hayvancılığına hizmet etmek istiyoruz."

Afyonkarahisar Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Pala da bu projeler sayesinde üreticilerin artık daha kısa sürede kuzu sahibi olduğunu kaydederek, "Bu sayede ekonomik olarak da rahatladıklarını ve bu Afyonkarahisar'da yetiştirilen yerli ırklar yapılan çalışmalarla daha üstün özellikler kazandı." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi
AJANS HABERLERİPandemiye rağmen ihracat arttı