Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 22. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 22. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Kıvanç'ın Derya'ya hesap sorduğu tanıtımda ikili arasındaki ilişkinin gidişatı merak konusu olurken, Mert'in cinayet şüphelisi olarak tutuklanması herkesi şoke ediyor. Yaver ve Meltem'in karşılaşması dikkat çekerken aksiyon sahneleri yeni bölüme olan heyecanı giderek yükseltiyor. Sadi ve Songül'ün yakınlaşması ise akıllara "İkili barışacak mı?" sorusunu getiriyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi, Songül'e geçmişini ve neler olup bittiğini anlatmak istese de Songül ne Sadi'yi ne de Derya'yı dinlemedi. Annesinin ölümüyle yıkılan Gizem'e 12-B ve tüm öğretmenleri destek olmaya çalıştı. Savcının raporu sonucu beşlinin, ıslahevine dönmesine karar verildi. Bir anda okula gelen jandarmalar apar topar gelincikleri götürürken herkes büyük bir şok yaşadı. Durumdan haberdar olan Sadi, başsavcıyı arayarak yardım istedi ve gelincikler yeniden özgürlüklerine kavuştu. Aylin'in planını öğrenen Esra, her şeyden kurtulduğunu sanarak mahkemede Nedim'in Sanem'in babası olduğu gerçeğini ortaya attı. Ancak Can'ın kamera kaydı görüntülerini ele geçirmesiyle her şey tersine döndü ve Esra'nın cinayeti işlediği kanıtlanmış oldu. Öfkeden gözü dönen Servet, Kadri'den intikam almak için plan yaptı. Bu planında da Mert'i cinayet işlemiş gibi göstererek Kadri olayından sıyrılmak istedi. Mert ise Servet'in bu hamlesiyle elinde silah Kadri'nin cesedinin başında polisler tarafından yakalandı. Songül sonunda Sadi'yi dinlemeye karar verdi. Ancak ikilinin konuşması gerilim dolu anlara sahne oldu.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 22. Bölüm 2. Tanıtımı;

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı 13 Aralık Salı! Dokunulmazlık oyunu kim ve hangi takım kazandı?
TELEVİZYON MasterChef dokunulmazlık oyunu heyecanı
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları kimler? İşte Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Instagram adresleri
TELEVİZYON Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacıları kimler?
Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm izle full HD tek parça! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle kesintisiz
TELEVİZYON Ben Bu Cihana Sığmazam 13. son bölüm izle!
Üç Kız Kardeş 30. bölüm izle full! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü izle tek parça ve kesintisiz
TELEVİZYON Üç Kız Kardeş 30. son bölüm izle
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları
TELEVİZYON İşte yarın akşamki konukları
'Sipahi' yayınlanan ilk bölümüyle nefesleri kesti
TELEVİZYON 'Sipahi' ilk bölümüyle nefesleri kesti
'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
TELEVİZYON 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
REYTİNG SONUÇLARI: 12 Aralık Salı dünün reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total reyting sıralaması:Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Sipahi...
TELEVİZYON Reytinglerde zirve yarışı!
Güldiyar Tanrıdağlı: 'Baba' dizisi benim için çok özel bir proje - Magazin haberleri
TELEVİZYON "Baba', benim için çok özel bir proje"
HEYECANLI YARIŞ | MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? MasterChef Türkiye 12 Aralık 2022 mavi takım ve kırmızı kaptanı kim oldu, kim elendi?
TELEVİZYON MasterChef kaptanlık oyunu için geri sayım!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.