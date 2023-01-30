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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Sadi ve Songül'ün aksiyon dolu operasyonunun heyecanı artırdığı tanıtımda Kıvanç'ın Sadi ve Derya'yı uzaktan izlemesi dikkat çekiyor. Geçici olarak Sadi'yi korumak için Ankara'dan görevlendirilen Pelin Görkem'in dengeleri nasıl değiştireceği ise merak konusu oluyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi ve Songül'ün aynı odaya yerleşme kararının ardından ikili kendi alanlarını kaybetmemek için kıyasıya bir rekabete başladı. Ancak birbirlerinin arkasından yaptıkları planlar başarısızlıkla sonuçlandı ve salonda uyumak zorunda kaldılar. Aylin sonunda kafede bulduğu işe başladı. Daha ilk günden eski okul arkadaşlarının karşısına çıkmasıyla kafede ortalık karıştı. Aylin zor anında yanında olan Araz'la yakınlaşırken, bu yakınlaşmaya Sevda şahit oldu. Ancak Araz, Sevda'yı Aylin hakkında ikna etmeyi başardı. Meltem'in, Buğra ve Derya'nın tanışmasını istemesiyle köşeye sıkışan Yaver bulduğu çözümle Derya'nın kendisini fark etmemesini sağladı. Servet köşkteki para dolu bavulun ortadan kaybolmasının ardından parayı kimin aldığını öğrenmek için araştırmalara başladı. Servet'in yaşadığından habersiz olan Gizem ise elindeki parayla geçmişte canını yakan herkesten kendi yöntemleriyle intikam almaya başladı. Sadi ve Songül, Songül'ün ailesinin mezarını ziyaret etti. İkilinin duygu yüklü anları izleyicileri de derinden etkiledi. Ardından Songül'ün ailesinin mezarını ziyaret ettikleri sırada kendilerine doğrultulan silahlardan kaçmayı başaran Sadi ve Songül pusu kuranların kim olduğunu öğrenmek için harekete geçti. Final sahnesinde ise heyecanı yükselten bir gelişme yaşandı. Kıvanç, Derya'nın kaçırılmasıyla yardım istemek için soluğu Payaslılar'ın kapısında aldı. Derya'nın kaçırılması gerilimi artırırken Sadi ve Songül'ün ne yapacağı merak konusu oldu.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 28. Bölüm 2. Tanıtımı;

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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