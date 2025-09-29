Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadına komşu saldırısı! 17 kez bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Genç kadına komşu saldırısı! 17 kez bıçakladı!

        İstanbul Sancaktepe'de korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda genç bir kadın, komşusunun bıçaklı saldırısına uğradı. 17 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ş.K. yaşam mücadelesi verirken, saldırgan gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 09:59 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:59
        Sesli Dinle
        İstanbul Sancaktepe'de aynı binada oturduğu kişinin saldırısına uğrayan genç kadın 17 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

        İHA'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda A.E. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Ş.K.'ya saldırdı.

        Evinde tek olduğu öğrenilen Ş.K., A.E. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 17 kez bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Kanlar içinde yerde bulunan Ş.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        SALDIRGAN TUTUKLANDI

        Saldırının ardından kaçmaya çalışan A.E., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 4 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

