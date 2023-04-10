Çorum'da Irak uyruklu 29 yaşındaki eşi Mumine Basim Mutar´ı 'kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan, Sarmad Ali Mutar (36), "Ben eşimi dövmedim, boğazını sıkmadım, elektrik çarpmış olabilir. Onu ben öldürmedim. Bizim eşimle mutlu bir evliliğimiz vardı. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

DHA'nın haberine göre olay, 2022 yılı Aralık ayında meydana geldi. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği iddia edilen 2 çocuk annesi Mumine Basim Mutar´ın ölümü şüpheli bulundu. Irak uyruklu kadının ölümünün ardından çalışma başlatan polis, eşi Sarmad Ali Mutar´ı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde eşini öldürdüğü iddialarını reddeden Sarmad Ali Mutar, olay saatinde çalışmak amacıyla başka bir yerde olduğunu söyledi. Olay yerinde çekilen görüntülerden yola çıkan polis, Sarmad Ali Mutar´ın olayın ardından elektrikli araçla evin yan sokağından geçtiğini tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mutar, ölüme sebebiyet verme iddiasıyla tutuklandı.