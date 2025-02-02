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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kız tartıştığı erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü | Son dakika haberleri

        Genç kız tartıştığı erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

        Niğde'de genç kız tartıştığı erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 16:57 Güncelleme: 02.02.2025 - 16:57
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        Tartıştığı erkek arkadaşını kalbinden bıçakladı
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        Niğde'deki olay, Kale Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci evinde kaldığı öğrenilen erkek arkadaşı 26 yaşındaki H.G.'nin yanına gelen 22 yaşındaki İ.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ü. erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

        İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; H.G.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kalbinden bıçaklandığı öğrenilen H.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi İ.Ü. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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